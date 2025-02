Gene Hackman dał się poznać jako jeden z najwybitniejszych aktorów w historii amerykańskiego kina. Fani z pewnością doskonale kojarzą go z roli niezłomnego detektywa Jimmy’ego "Popeye" Doyle’a we "Francuskim łączniku", bohaterskiego pastora w "Tragedii Posejdona" czy złoczyńcy Lexa Luthora w serii filmów o "Supermanie". W 1967 r. zagrał w filmie "Bonnie i Clyde". Hackman ponad sześć dekad był aktywny w karierze aktorskiej. Po raz ostatni zagrał Monroe "Eagle" Cole'a w satyrze politycznej "Welcome to Mooseport". Od 2004 roku aktor nie wystąpił w żadnej produkcji i skupił się na życiu prywatnym. Hackman pod koniec stycznia skończył 95 lat. 27 lutego media obiegła wstrząsająca informacja o jego śmierci. Podano, że nie żyje również jego żona 63-letnia Betsy Arakawa. Byli małżeństwem od 1991 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Aktorzy, którzy mieli okazję zagrać w ponadczasowych produkcjach, ale tego nie zrobili

Nie żyje Gene Hackman i jego żona. Legendarny aktor miał 95 lat

Jak przekazało Daily Mail, Gene Hackman wraz z żoną zostali znalezieni martwi w ich rezydencji w społeczności Santa Fe Summit, na północny wschód od miasta. Szeryf hrabstwa Santa Fe, Adan Mendoza, potwierdził tragiczne informacje. Jak podkreślił w komunikacie dla mediów, na ten moment nie ma żadnych dowodów, które miałyby wskazywać na udział osób trzecich. Nie ujawnił również przyczyny zgonu i nie określił, kiedy znane małżeństwo mogło umrzeć. W domu znaleziono również martwego psa pary.

Kim był Gene Hackman?

Aktor przyszedł na świat 30 stycznia 1930 roku. Gene Hackman uchodził za jednego z najważniejszych artystów swojego pokolenia. Był pięciokrotnie nominowany do Oscara, zdobył dwie statuetki - otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego jako niezłomny detektyw Jimmy "Popeye" Doyle dramacie kryminalnym Williama Friedkina "Francuski łącznik" z 1971 roku i dla najlepszego aktora drugoplanowego jako "Mały" Bill Daggett w westernie Clinta Eastwooda "Bez przebaczenia" z 1992 roku. Zdobył też cztery Złote Globy, dwie statuetki BAFTA oraz berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia. Wiadomo, że zrezygnował z kariery aktorskiej ze względu na problemy zdrowotne, dotyczące serca. Na aktorskiej emeryturze spełniał się pisząc książki.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.