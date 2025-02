"Forbes" przygotowuje swoją listę "100 Najbogatszych Polaków" już od 20 lat. Od tamtej pory jej czołówka wielokrotnie się zmieniała, a majątki wymienianych osób wyraźnie szybowały przy tym w górę. Część nazwisk każdego roku się powtarza, lecz zmienia się tylko ich miejsce w rankingu, podczas gdy co jakiś dochodzi do przetasowań w ścisłej czołówce. Magazyn podał, że tegoroczna lista pierwszy raz od 2005 roku stała się także "listą miliarderów". Co to dokładnie oznacza?

"Forbes" przedstawił nową listę najbogatszych Polaków. Zaskoczeni?

Przyglądając się zestawieniu "Forbes" szczególną uwagę kierujemy przede wszystkim na pierwszą dziesiątkę wyróżnionych osób. Każdy w niej wymieniona posiada majątek rzędu sześciu miliardów złotych. Tym samym dziesiąte miejsce i majątek wysokości 6,183 mld złotych przypadło Dariuszowi Miłkowi - założycielowi CCC. Zaraz nad nim znalazła się rodzina Juroszków z kwotą 7,626 mld złotych, Paweł Marchewka i 7,799 mld złotych oraz Dominika Kulczyk z majątkiem sięgającym 7,869 mld złotych.

Do pewnych roszad miał dojść w pierwszej piątce "listy najbogatszych", gdyż powrócił do niej założyciel Polsatu Zygmunt Solorz. Jego majątek w 2025 roku oszacowano na 8,411 mld złotych. Czwarte miejsce przypadło za to Sebastianowi Kulczykowi z kwotą 9,384 mld złotych. Topowa trójka "Forbes" zaskoczyła przede wszystkim osiągniętym majątkiem - każda z wymienionych w niej osób przekroczyła pułap 20 miliardów złotych. Na trzecim miejscu znalazł się więc główny akcjonariusz Dino Tomasz Biernacki i jego 22,283 mld złotych, a na drugim właściciel Polpharma S.A. Jerzy Starak i 24,866 mld złotych. Pierwsze miejsce kolejny raz przypadło właścicielowi firm Synthos, Barlinek i Cersanit - Michałowi Sołowowowi z majątkiem na poziomie 28,109 mld złotych.

Najbogatszy Polak był zamieszany w sprawę zakupu TVN. Mimo miliardów na koncie jest on dość skromny

Przypomnijmy, że końcem stycznia 2025 roku dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski przekazał, że według jego nieoficjalnych informacji miało dojść do przełomu ws. sprzedaży telewizji TVN, gdyż złożone miały zostać dwie oferty. Pierwsza miała należeć do wspominanego Michała Sołowowa, a druga od holdingu Wirtualna Polska. Dotychczasowo nie dowiedzieliśmy się o nowych informacjach w tej sprawie. Co ciekawe, choć Sołowow może pochwalić tak pokaźnym majątkiem, opowiada on o nim zawsze dość skromnie. "Mnie nigdy specjalnie nie interesowała konsumpcja. Do 2000 roku mieszkałem w odziedziczonym po babci małym mieszkaniu w starej kamienicy w Kielcach" - informował w dawnym wywiadzie dla "Forbes".