25 lutego odbyła się prezentacja wiosennej ramówki TVN. Podczas wydarzenia pojawili się także jurorzy programu "MasterChef Nastolatki" - Michel Moran i Dorota Szelągowska. Zabrakło jednak Tomasza Jakubiaka, który cztery miesiące temu wyznał, że mierzy się z chorobą nowotworową. Kucharz przemówił jednak podczas wydarzenia za pośrednictwem przygotowanego wcześniej nagrania.

Michel Moran wyjawił, jaki jest stan zdrowia Tomasza Jakubiaka. Czy rozmawiają o chorobie kucharza?

Michel Moran w niedawnym wywiadzie z serwisem VIVA.pl wspomniał o Tomaszu Jakubiaku. Juror programów z serii "MasterChef" w szczerej rozmowie przyznał, że początkowo bardzo trudno było mu pogodzić się z informacją o chorobie kucharza. Przy okazji wyjawił, jak się obecnie czuje jego przyjaciel. - (...) Było mi bardzo smutno jeszcze do niedawna, ale od kiedy Tomek wrócił z Izraela, jest lepiej. Początek nie był najłatwiejszy, ale teraz widać ogromną poprawę. To, co było pięć miesięcy temu czy nawet miesiąc temu, a co jest dzisiaj, to jest niebo a ziemia. Jesteśmy z Tomkiem w kontakcie, dziś nawet wysłał mi fotki - wyjawił. Moran podkreślił, że mimo choroby Jakubiaka, ich rozmowy nie dotyczą stanu zdrowia kucharza. - (...) Kiedy gadam z nim, to nie mówimy o chorobie, nie pada ciągle: 'Jak się czujesz?'. Ja bym raczej dał mu restauracyjne menu i zapytał, co chce zamówić. Wiadomo, że nie je, ale to byłby taki żarcik z dystansem, którego Tomkowi nie brakuje. Na ten moment wierzę, że Tomek jest tylko na dobrej drodze. Marzę o tym, bo jest moim przyjacielem, bo mam go w sercu - dodał Moran.

Michel Moran namawiał Tomasza Jakubiaka do udziału w ramówce TVN

W dalszej części rozmowy z serwisem Michel Moran powiedział, że próbował namówić Tomasza Jakubiaka do osobistego uczestnictwa w prezentacji nowej ramówki stacji. Ostatecznie jednak plan jurora nie doszedł do skutku. - Nawet dzisiaj byliśmy w kontakcie i proponowałem, żeby przyjechał tutaj na ramówkę. Pisałem do niego: 'Tomku wpadnij, błagam, nawet na pięć minut', ale w końcu napisał, że jednak nie i ja to rozumiem - zdradził w trakcie wywiadu.