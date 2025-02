27 lutego przypada ulubione święto polskich cukierników - tłusty czwartek. Z tej okazji dziennikarka portalu Gazeta.pl Nina Cieślińska zorganizowała w Sejmie sondę i zadała politykom różnych opcji politycznych nietypowe pytanie dotyczące pączków i Rafała Trzaskowskiego.

Zobacz wideo Jakim pączkiem byłby Rafał Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski kandyduje na urząd prezydenta, a jego kampania wyborcza prężnie działa. Nic dziwnego, że prezydent Warszawy jest na ustach całej Polski. Nina Cieślikowska z Gazety.pl z okazji Tłustego Czwartku postanowiła zejść nieco z tonu i zadać politykom humorystyczne pytanie o to, jakim pączkiem według nich byłby Rafał Trzaskowski. Niestety, mało kto potraktował jej pytanie żartobliwie i popuścił wodze fantazji. Zamiast tego nie zabrakło wielu cringowych odpowiedzi. W tym zakresie przodował Piotr Gliński - Rafał Trzaskowski przypomina mi jakiegoś takiego czerstwego faworka niż pączka. Chociaż, gdybyśmy wzięli pod uwagę pewien kształt, który mu ostatnio wypominają, to faktycznie najbardziej kojarzy się z pączkiem typu dupiarz. Jeśli można nadzienie z tego zrobić. (...) On sam siebie określał jako dupiarz i to jest dobre określenie - mówił nieskładnie były minister kultury i dziedzictwa narodowego związany z Prawem i Sprawiedliwością.

Z kolei Michał Woś postanowił nawiązać do polityki. Niestety, cała wypowiedź była również nieco nieporadna. - Pusty byłby, bez nadzienia. Albo z jakimś zielonym takim, bo to jest "zielony" Rafał - powiedział polityk Solidarnej Polski, nawiązując do Zielonego Ładu. - Na pewno lukier byłby u góry tęczowy, bo tam są różne lewackie ideologie - dodał.

Rafał Trzaskowski byłby pączkiem z różą?

Ewidentnie niechętny wobec kandydata na prezydenta był również Rafał Bochenek z PiS-u. - On bardziej się z jakąś goryczą kojarzy. Tak, z goryczą, bo jak człowiek słucha tego, co Rafał Trzaskowski bardzo często mówi, to każdy ma grymas na twarzy - powiedział były rzecznik rządu, za panowania PiS. Polityk dodał, że nie zjadłaby takiego pączka.

Z kolei Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej postawił na lakoniczną odpowiedź. - Powiedzmy, że różany. Każdy lubi różanego pączka chyba. Co ciekawe również Magdalena Sroka z Porozumienia porównała Rafał Trzaskowskiego do klasycznego pączka z różanym nadzieniem. Całą sondę możecie obejrzeć w materiale wideo zamieszczonym w górnej części artykułu.