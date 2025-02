Nie żyje gwiazda "Plotkary" i "Buffy". Miała 39 lat

Wiadomość o śmierci Michelle Trachtenberg została podana 26 lutego przez ABC News. Jak udało się ustalić, aktorka została odnaleziona w mieszkaniu w Nowym Jorku. Policja przekazała, że okoliczności nie wzbudziły podejrzeń śledczych. Dokładną przyczynę śmierci ma ustalić sekcja. Jak na razie nie podano więcej informacji. Michelle Trachtenberg miała 39 lat. Popularność zyskała m.in. w serialach "Plotkara" oraz "Buffy: Postrach wampirów".

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszające słowa

Michelle Trachtenberg miała zmagać się z problemami zdrowotnymi

"The Post" dotarł do informacji, że Michelle Trachtenberg została znaleziona przez jej mamę około godziny 8 lokalnego czasu w apartamencie aktorki mieszczącym się przy One Columbus Place na nowojorskim Manhattanie. Źródło portalu donosi również, że Trachtenberg przed śmiercią miała zmagać się z problemami zdrowotnymi i niedawno przeszła operację przeszczepu wątroby.

Michelle Trachtenberg aktywnie prowadziła konto na Instagramie, gdzie dzieliła się bieżącymi zdjęciami, a także często publikowała starsze zdjęcia ze ścianek czy kadry z produkcji, w których występowała. Ostatni post dodała tydzień przed śmiercią. Fani i przyjaciele są niezwykle poruszeni jej odejściem, czemu wyraz dają w komentarzach. "Bardzo mi przykro, że twoje życie zostało przerwane i przykro mi, że ludzie nie byli dla ciebie milsi, kiedy tu byłaś. Zasługiwałaś na więcej" - napisała aktorka Christina Nicholls.

Michelle Trachtenberg rozpoczęła karierę jako aktorka dziecięca

Michelle Trachtenberg urodziła się 11 października 1985 roku. Karierę zaczęła w wieku trzech lat, gdy otrzymała pierwszy angaż w reklamie telewizyjnej. Szybko zyskała rozpoznawalność dzięki rolom w produkcjach dla dzieci i młodzieży jak "Harriet szpieg" czy "Przygody Piotrków". Jej kariera nabrała dużego tempa w 2000 roku, gdy dołączyła do obsady serialu "Buffy: Postrach wampirów" jako Dawn Summers. Kolejnym przełomem dla Michelle Trachtenberg była rola Jenny w komedii "Eurotrip" w 2004 roku. Ogromną rozpoznawalność zyskała jako Georgina Sparks w serialu "Plotkara", który emitowany był od 2008 do 2012 roku. Michelle Trachtenberg powróciła do stworzonego przez HBO Max remake'u kultowej produkcji, który ukazał się w 2022 roku.