Agnieszka Dygant przez lata swojej artystycznej działalności zaskarbiła sobie serca wielu widzów. Fani pokochali aktorkę m.in. za wcielenie się w postać Frani Maj w kultowym już serialu "Niania". Gwiazda jakiś czas temu poinformowała, że w jej życiu prywatnym zachodzą spore zmiany. Artystka rozpoczęła budowę ekologicznego domu z dala od miasta.

Agnieszka Dygant pochwaliła się wnętrzem domu. Pokazywała postępy budowy

Agnieszka Dygant przez ostatnie miesiące relacjonowała w sieci postępy prac nad jej posiadłością. Aktorka nie ukrywała na InsaStories swojego podekscytowania każdym kolejnym krokiem, który przybliżał ją do ukończenia prac wykończeniowych. - Jestem dzisiaj na mojej działeczce. Oglądam moje drewienko. Powiem wam, że mam tak świetną ekipę od robienia elewacji. Robią różne rzeczy, będą kłaść kafle. Petarda. Przyznacie, że to drewno robi wrażenie. Kocham już ten dom - wyjawiła kilka miesięcy temu na Instagramie.

Na niedawno opublikowanych relacjach mogliśmy towarzyszyć aktorce podczas przenoszenia mebli do już wykończonego mieszkania. Gwiazda we współpracy z architektką postawiła na nowoczesne rozwiązania, łącząc elegancję z surowym drewnem i prostymi dodatkami. W dużym pokoju możemy zobaczyć ogromne okna, które nie tylko dobrze oświetlają wnętrze, ale również idealnie pasują do industrialnego charakteru pomieszczenia.

Agnieszka Dygant zapytała fanów o zdanie w kwestii wykończenia mieszkania

Zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się pomieszczeniem w nowym domu Agnieszki Dygant jest przestronna kuchnia. Aktorka nie zdecydowała się jednak na kolorowe meble, a postawiła podkręcić mroczny charakter wnętrza poprzez zamontowane na środku czarnego nowoczesnego blatu. W łazience natomiast gwiazda postawiła na marmurowe ściany oraz minimalistyczne dodatki. Szczególną uwagę przykuwa duże lustro, które nadaje wnętrzu eleganckiego charakteru. Na swoim InstaStories Dygant zapytała również fanów, którą umywalkę wybrać. Gwiazda do wyboru przedstawiła dwie opcje, znajdziecie je w naszej galerii. Bez wątpienia wnętrze domu Agnieszki Dygant to idealnie wyważone połączenie minimalizmu, elegancji i nowoczesnego designu.

