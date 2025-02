Joanna Koroniewska oraz jej małżonek Maciej Dowbor są właścicielami hiszpańskiej willi w Marbelli już od kilku lat. Medialna para dzieli więc swoje życie pomiędzy zagraniczny a warszawski dom. 25 lutego Koroniewska i Dowbor byli obecni podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN. Tam też aktorka udzieliła ciekawego wywiadu na temat ich hiszpańskiego domu.

Joanna Koroniewska udziela rad ws. zakupu domu za granicą. "Trzeba wykonać plan minimum, żeby dojść do planu maksimum"

Koroniewska otworzyła się na temat zagranicznej nieruchomości w rozmowie z Plejadą. Gwiazda zwróciła uwagę na aspekty, o których wiele osób może zapominać, początkowo interesując się zakupem domu w innym kraju. - We wszystkim trzeba znaleźć siebie i trzeba wykonać jakąś pracę. Najpierw poprzeglądałabym ogłoszenia, wzięłabym sobie aplikację i tam ograniczyła się do jakiegoś terenu, (...) pojechałabym też tam parę razy, umówiła się z agentami i zobaczyła te miejsca, czy w ogóle nas one interesują - wyjawiła aktorka. Następnie podkreśliła, że najważniejszy jest własny, dogłębny research, gdyż "nie wszyscy żyją w tym samym regionie, o który pytamy nie wszyscy są w tym samym miejscu, o które pytamy".

Trzeba wykonać plan minimum, żeby dojść do planu maksimum, a nie drogą na skróty, bo bardzo często potem okazuje się, że się nie udaje, że ktoś nam źle podpowiedział, że przepłaciliśmy itd.

- stwierdziła jasno Koroniewska.

Dom w Hiszpanii posiada także dobra znajoma Joanny Koroniewskiej. Tak o zakupie nieruchomości opowiadała Dorota Szelągowska

Oprócz Koroniewskiej i Dowbora willą w Marbelli może się również pochwalić ich sławna przyjaciółka - Dorota Szelągowska. Projektantka wnętrz wyjawiła niegdyś, że znajdowała się w hiszpańskim mieście tylko przejazdem, aby sprawdzić ceny, lecz los chciał, że ostatecznie stała się właścicielką 90-metrowego domu do remontu. Szelągowska nie podała przy tym ceny posiadłości, jednak stwierdziła, że była "o połowę mniejsza niż za nieruchomość w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie". Celebrytka ujawniła, że przy zakupie wspierała ją pośredniczka sprzedaży nieruchomości, a za remont budynku odpowiedzialna była ekipa z Polski.