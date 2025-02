Agnieszka Kaczorowska jest jedną z najpopularniejszych obecnie polskich celebrytek. Choć serialowa Bożenka z "Klanu" nigdy do końca nie zeszła z medialnych języków, kontrowersje związane z jej głośnym rozstaniem z Maciejem Pelą sprawiły, że ponownie trafiła na pierwsze strony gazet. Kaczorowska dba przy tym o rozgłos i mimo rosnącego w sieci hejtu, wciąż aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i podtrzymuje kontakt ze swoimi fanami. W najnowszym poście zdecydowała się na wyznanie dotyczące życiowej filozofii.

Agnieszka Kaczorowska zamieściła wpis o "filozofii życia". Internautom średnio się spodobał

Kaczorowska w wielu instagramowych postach załącza w opisach różnego rodzaju życiowe sentencje i cytaty. We wpisie z 25 lutego, w którym opublikowała czarno białe zdjęcie, pozując w cekinowej sukience, ponownie do tego doszło. Tym razem tancerka zdecydowała się na umieszczenie obszernego cytatu aktora Anthony'ego Hopkinsa. "Moja filozofia jest taka: to nie moja sprawa, co ludzie o mnie mówią i myślą. Jestem tym, czym jestem i robię to, co robię. Nie oczekuję niczego i akceptuję wszystko. I to sprawia, że życie jest o wiele łatwiejsze" - przekazała w opisie fotografii Kaczorowska, dodając także kilka emoji serduszek. Możemy się tylko domyślać, że tymi słowami nawiązuje do obecnej sytuacji życiowej, w której się znajduje.

Choć w komentarzach znalazło się wiele pokrzepiających celebrytkę wpisów, nie brakuje tam także krytyki wobec jej poczynań. "Mówisz jedno, robisz drugie. Szkoda", "To ja ci napisze inny fajny cytat 'moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka'. Życzę pokory, delikatności i empatii. Bo póki co, to jakiś narcyzm na maxa", "Świat iluzji, zakłamanie nie trwa wiecznie, tylko te najlepsze strony, gorzej jak te gorsze wymykają się z ukrycia" - możemy przeczytać pośród komentarzy.

Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o hejcie. Wyjawiła, co ją pociesza

Spora aktywność Kaczorowskiej w mediach łączy się z faktem, że często zabiera one głos m.in. na swoich InstaStories. W niedawnych postach opowiedziała tam o hejcie oraz wyjawiła, że pozytywne komentarze od fanów sprawiają, że mimo przeciwnościom losu się uśmiecha. "Nie poddawaj się! Jesteś dobrym człowiekiem", "Wspieramy i przytulamy. Bądź szczęśliwa" - napisali internauci w dwóch wpisach, które tancerka umieściła na swoim profilu. - Całym sercem dziękuję. Ponieważ hejt jest nieodzownym elementem mojej pracy i tego, co robię. Hejt towarzyszy mi w zasadzie od 25 lat pracy w mediach i telewizji i on po prostu jest. Ale to bardzo doceniam i bardzo dziękuję - stwierdziła w odpowiedzi na pokazane komentarze Kaczorowska.