Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz to znane rodzeństwo, które założyło zespół Kwiat Jabłoni. Nie wszyscy wiedzą, że muzycy mają sławnego ojca. Jest nim Kuba Sienkiewicz, którego szersza publiczność zna z zespołu Elektryczne Gitary. Kasia i Jacek latami omijali temat ojca. Rodzeństwo nie chciało budować kariery na jego nazwisku. "Przez pierwszy rok czy półtora funkcjonowania jako Kwiat Jabłoni, jak nas w wywiadach pytali, to nie przyznawaliśmy się, bo baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca i nikt nas nie będzie traktował poważnie przez naszą twórczość, tylko przez jego" - tłumaczyli w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim. Wygląda na to, że od tego czasu sporo się zmieniło.

Zobacz wideo Kasia z Kwiatu Jabłoni głosowała nie tylko na Steczkowską. Dyduła mówi o jej walorach

Kwiat Jabłoni na jednej scenie ze swoim znanym ojcem

"Dzień dobry. W końcu możemy przedstawić wam naszych fantastycznych gości zbliżającej się trasy Turnus Tour! Zaskakująco?" - czytamy we wpisie. Na liście znaleźli się m.in. Ewa Bem, Michał Wiśniewski i Majka Jeżowska. Największym zaskoczeniem jest jednak obecność Kuby Sienkiewicza. Nie wiadomo, na którym dokładnie koncercie pojawi się członek Elektrycznych Gitar, ale wspólny występ z pewnością przyciągnie tłumy. Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów. "Już nie mogę się doczekać", "Wspaniali goście", "Nareszcie duet z tatą" - czytamy.

Kasia Sienkiewicz odejdzie z Kwiatu Jabłoni? "Mam wielką nadzieję, żeby wydać coś swojego"

Podczas Bestsellerów Empiku nasza reporterka zapytała Kasię Sienkiewicz o jej plany muzyczne. Okazuje się, że piosenkarka chciałby rozpocząć karierę solową. Fani Kwiatu Jabłoni mogą jednak spać spokojnie. - Kwiat Jabłoni nadal funkcjonuje, ale ja mam wielką nadzieję, żeby wydać coś swojego, brać udział w projektach muzycznych osobno, pierwszy raz zdarzyło mi się to z zespołem T.Love. Teraz ogromnie się cieszę, że z Wiktorem (Dydułą - przyp. red.) coś zaśpiewam, bo bardzo, bardzo potrzebuję też tego, żeby robić swoje rzeczy muzyczne. Z bratem często musimy iść na kompromisy, więc fajnie zrobić coś swojego - zdradziła w rozmowie.