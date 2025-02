Doda wywołała spore zamieszanie programem na żywo, w którym wzięła udział. W "Naga prawda czy naga Doda?" pojawiło się wiele trudnych pytań, z którymi mierzyła się gwiazda. Wokalistka mogła nie udzielać odpowiedzi na dane pytanie, ale musiała wtedy pozbyć się jakiegoś z elementów swojej garderoby. Cel programu był jednak szczytny - zbiórka charytatywna. Zarobione pieniądze piosenkarka przekaże na fundację walki z depresją dzieci i młodzieży. Trudne momenty Rabczewska postanowiła wynagrodzić sobie zagranicznym wyjazdem. Dodała zdjęcie z odpoczynku. Jeden z internautów mocno je podsumował.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda opowiedziała o trudnej sytuacji rodziców. Jej mama walczyła w sądzie

Doda opublikowała zdjęcie z wakacji. Internauta zwrócił uwagę na pewien szczegół

Po programie, który odbił się szerokim echem w mediach, piosenkarka postanowiła zrobić sobie wakacje. Z tego powodu wyjechała na urlop w ciepłe kraje. Na ten moment nie wiadomo, gdzie dokładnie wylądowała, ale w jednym z komentarzy wyjawiła, na jaki kontynent postawiła. "Obawiam się że nie jestem informacją turystyczną i obecnie przebywam w dalekiej Azji" - napisała. Doda postanowiła również pochwalić się ujęciami z odpoczynku. Opublikowała m.in. zdjęcie z deską surfingową u boku. Gwiazda pozowała w długiej, żółtej spódnicy i biustonoszu w tym samym kolorze. "Pozdrawiam was kochani" - napisała w poście na Facebooku. Jeden z internautów postanowił przybliżyć sobie fotografię na sylwetce wokalistki i jasno dał do zrozumienia, że piosenkarka prawdopodobnie majstrowała przy ujęciu. "Królowo, zaginasz czasoprzestrzeń" - napisał. Do momentu publikacji tego artykułu Doda nie odpisała na ten komentarz.

Doda prosiła o pomoc Jolantę Kwaśniewską

We wspomnianym programie prowadząca poruszała tematy powiązane z życiem prywatnym Dody. W pewnym momencie gospodyni show podjęła temat proszenia o pomoc. - Obserwując ciebie tyle lat w show-biznesie oraz w tym, jak działasz, jak się zachowujesz, zastanawiam się, czy ty kiedykolwiek zdjęłabyś tę maskę "silnej Dody" i poprosiła kogokolwiek o pomoc, czy bałabyś się, że ktoś zobaczy w tobie tę słabość? - padło. - Raz poprosiłam o pomoc, jak Nergal był chory (miał białaczkę - przyp. red.), i wysłałam wiadomość do Jolanty Kwaśniewskiej, a potem jeszcze do 100 innych osób, które błagałam o pomoc - wyjawiła Rabczewska. - Ale nie umiem prosić o pomoc. To jest mój bardzo duży błąd i problem, bo skąd ludzie mają wiedzieć, że mają mi pomóc, skoro nie umiem o to prosić? - dodała gwiazda.