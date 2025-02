Już 2 marca w Dolby Theatre w Los Angeles odbędzie się 97. ceremonia wręczenia Oscarów. Polscy widzowie będą mogli śledzić wydarzenie w nocy z 2 na 3 marca. Tegoroczną galę poprowadzi amerykański komik i gospodarz popularnego talk-show Conan O'Brien. Oscary to gala rozdania najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie, więc fani kina z niecierpliwością czekają na ogłoszenie laureatów. Przed oficjalną ceremonią odbywają się różne okolicznościowe imprezy. Jednym z takich wydarzeń jest uroczysta kolacja organizowana przez Academy Museum of Motion Pictures. Zobaczcie, kto się na niej pojawił.

Oscary 2025. Plejada gwiazd na ekskluzywnej kolacji przed galą

Ekskluzywna kolacja organizowana przez Academy Museum of Motion Picutures to już tradycja. W tym roku zorganizowano ją po raz 97. i pojawiło się na niej elitarne grono zaproszonych, składające się głównie z tegorocznych nominowanych aktorów do złotej statuetki. Uroczyste spotkanie to także idealna okazja do zaprezentowania wieczorowych kreacji. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Demi Moore, która po latach kariery aktorskiej zaczyna być doceniania i nagradzana za swoje osiągnięcia. Moore jest nominowana do statuetki w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za rolę w filmie "Substancja". Na ten wyjątkowy wieczór wybrała luźny kremowy garnitur od Ninny Ricci z marynarką zapisaną na jeden guzik. Całość dopełniła drobnymi srebrnymi kolczykami.

Ariana Grande zachwyciła w vintage sukni od Yves Saint Laurent. Eteryczna kreacja przykuwała wzrok

Na kolacji nie mogło zabraknąć Ariany Grande, która jest nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za film "Wicked". Wokalistka pojawiła się na wydarzeniu w czarnej sukni bez ramion, której dekolt zwieńczono strusimi piórami w kolorze delikatnego różu. Kreacja Grande to jedna z archiwalnych kolekcji Yves Saint Laurent. Zachwyciła także Zoe Saldana, która wybrała prostą brązową suknię Saint Laurent. Saldana ma szansę na Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za film "Emilia Perez". Jak tego wieczoru wyglądali panowie? Zapraszamy do naszej galerii.

