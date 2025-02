Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje o sprzedaży TVN-u. Wiele mówiło się również o potencjalnych kupcach, którzy chcieliby przejąć stację. Pod koniec stycznia Radio Zet przekazało nieoficjalną informację, jakoby zainteresowany zakupem był jeden z najbogatszych Polaków Michał Sołowow. Pada też nieoficjalnie nazwisko Rafała Brzoski (zobacz: Brzoska przejmie TVN? Miliarder zabrał głos), ale do dziś jednak sprawa pozostaje otwarta. W obliczu tak wielu doniesień portal Plejada postanowił zapytać u źródła. To powiedziała im dyrektorka programowa TVN-u Lidia Kazen.

Lidia Kazen o przyszłości TVN-u. Tak skomentowała sprawę

Sprawa sprzedaży TVN-u cały czas pozostaje otwarta. Przyszłość stacji jest jednak niepewna, a przedsiębiorstwo cały czas poszukuje nowego właściciela. Co dalej z jednym z największych nadawców w kraju? W tej sprawie głos zabrała dyrektorka programowa TVN-u w rozmowie z Plejadą. Lidia Kazen w 2022 roku została dyrektorką kanału TVN - tuż po odejściu Edwarda Miszczaka. Wyjawiła, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Czy pracowników TVN-u czekają zwolnienia? "Tego nikt nie wie, więc nie będę tu wróżyła z fusów. Robimy swoje. Planujemy kolejne programy, przygotowujemy się do nich, pracujemy. Co się okaże w kwestii sprzedaży - nie pierwszy raz, pewnie nie ostatni" - stwierdziła.

TVN z wiosenną ramówką. Co zobaczymy na antenie?

25 lutego TVN zaprezentował wiosenną ofertę. Co tym razem zobaczymy? Na widzów czekają stare, dobre hity takie jak "Kuchenne rewolucje", "Kuba Wojewódzki" oraz "Mam talent!". Zobaczymy również takie programu jak "MasterChef Nastolatki" (nowy sezon miał już premierę 24 lutego) oraz "The Traitors. Zdrajcy" (premiera pierwszego odcinka miała miejsce 23 lutego). Powróci You Can Dance - Po prostu tańcz!". Taneczne popisy uczestników oceniać będzie jury w składzie: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk. To nie koniec rewelacji. TTV również przygotowało kolejne odsłony znanych show. Już 2 marca widzowie będą mogli zobaczyć m.in. drugi sezon programu "Back to school".