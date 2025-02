W ostatnim czasie nie cichnie medialny szum wokół Agnieszki Kaczorowskiej. W listopadzie ubiegłego roku potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą. W styczniu z kolei do emisji trafił nowy sezon "Królowej przetrwania" z jej udziałem, który także wywołuje ogromne emocje. Obecnie Kaczorowska też nie zwalnia tempa i jest w trakcie ostatnich przygotowań do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Duża obecność celebrytki w mediach nie spotyka się wyłącznie z pozytywnym odbiorem. Agnieszka Kaczorowska na InstaStories przyznała, że z hejtem mierzy się od początku kariery w show-biznesie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niebawem znów zobaczymy ją na parkiecie

Agnieszka Kaczorowska mierzy się z hejtem. Wyznała, co ją pociesza

O Agnieszce Kaczorowskiej cała Polska usłyszała w 1998 roku, gdy jako aktorka dziecięca dołączyła do obsady serialu "Klan". W roli Bożenki w telenoweli TVP można oglądać ja do dziś. Od tamtego czasu Kaczorowska w zasadzie nieprzerwanie żyje na świeczniku i rozwija medialną karierę. Podczas treningu do "Tańca z gwiazdami" Kaczorowska pochyliła się nad tym faktem.

W InstaStories, które opublikowała 25 lutego, tancerka upubliczniła dwie pozytywne wiadomości od fanów. "Nie poddawaj się! Jesteś dobrym człowiekiem", "Wspieramy i przytulamy. Bądź szczęśliwa" - możemy przeczytać. Agnieszka Kaczorowska wyznała, że uśmiecha się właśnie dzięki takim przekazom. - Całym sercem dziękuję. Ponieważ hejt jest nieodzownym elementem mojej pracy i tego, co robię - przekazała.

Hejt towarzyszy mi w zasadzie od 25 lat pracy w mediach i telewizji i on po prostu jest

- dodała. - Ale to bardzo doceniam i bardzo dziękuję - zaznaczyła Kaczorowska, wskazując na wspomniane wiadomości.

Doda odniosła się do rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Choć od rozstania Kaczorowskiej i Peli minęło już kilka miesięcy, temat wciąż wzbudza poruszenie. Duży wpływ na to mają sami zainteresowani, którzy w wywiadach poruszają kwestię rozwodu. Ostatnio na ten temat została zapytana Doda, która 23 lutego udzieliła wywiadu podczas charytatywnego show "Naga prawda czy naga Doda?". Wokalistka stwierdziła, że nie opowiada się ani po stronie Kaczorowskiej, ani po stronie Peli. - Ja ani nie sympatyzuję z nią, ani z nim, nie znam ich w ogóle osobiście. Uważam, że każdy ma prawo odejść i rozstać się w związku, przestać być w kimś zakochanym z dnia na dzień nawet. Różne są przecież losy ludzkie - skomentowała.