Radosław Majdan od lat jest na świeczniku. W 2016 roku poślubił Małgorzatę Rozenek, a dziś stanowią jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie. Para obszernie dzieli się szczegółami życia w mediach społecznościowych, co mocno polaryzuje internautów. W rozmowie z Newserią Majdan przyznał, że hejt ani negatywne opinie obcych ludzi go nie ruszają, jednak nie zamierza tolerować ubliżania jemu ani jego bliskim. - Chamstwo, jeżeli chodzi o wyrażanie się w dziwny, nieparlamentarny sposób o innych ludziach, nie jest moją filozofią życia - mówi były piłkarz.

Radosław Majdan blokuje hejterów na Instagramie

W tej samej rozmowie Radosław Majdan przyznał, że zdaje sobie sprawę, iż on i jego żona nie są lubiani przez wszystkich, a ich obecność w mediach może niektórych denerwować. Były sportowiec stawia jednak granice, gdy negatywne komentarze stają się hejtem. - Jeżeli ktoś, przychodząc do mnie na Instagram, zaczyna się zachowywać nieładnie, to go po prostu blokuję z dużą przyjemnością, bo do swojego domu chamstwa też nie zapraszam - mówi.

Jeżeli ktoś położy mi brudne buty na stół, bo będzie myślał, że taki ma styl, to już go więcej do domu nie zaproszę. I podobnie jest z Instagramem

- zaznacza Majdan. Piłkarz dodał, że na co dzień przejmuje się wyłącznie opinią rodziny i przyjaciół. - Oni mnie znają i mają na mnie wpływ - tłumaczy.

Radosław Majdan odniósł się do pokazywania życia prywatnego w mediach społecznościowych

Małgorzata Rozenek znana jest z tego, że z fanami dzieli się bardzo prywatnymi momentami z życia. Celebrytka często wrzuca zdjęcia i nagrania z rodzinnych chwil spędzanych z mężem i dziećmi. Rozenek ma trzech synów - Stanisława i Tadeusza, których ojcem jest Jacek Rozenek, oraz najmłodszego Henryka, którego doczekała się z Radosławem Majdanem. Były piłkarz we wspominanej rozmowie zaznaczył, że on i jego żona dzielą się na Instagramie swoim życiem, aby "zarazić ludzi pozytywnymi emocjami". - To, że nawet jak jesteś po dwóch rozwodach, to możesz spotkać osobę, która jest ci przeznaczona. To, że nawet kiedy masz 48 lat i po paru nieudanych próbach starasz się mieć kolejne dziecko z in vitro, to w końcu możesz je mieć itd. To są takie sygnały dla ludzi, które czasami dają wiarę w to, że pewne rzeczy są w życiu możliwe - przekonuje Majdan.