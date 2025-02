Mariusz Kozak jest gwiazdą stacji TTV, w której zaistniał przede wszystkim udziałem w popularnym "Gogglebox. Przed telewizorem". Występując przez lata m.in. u boku Jacka Szawioły, Kozak zdobył grono gorliwych fanów, którzy na bieżąco śledzą jego działalność w mediach społecznościowych. Celebryta wrzuca tam często zdjęcia i nagrania zza kulis swojej pracy oraz wesołe, wyreżyserowane filmiki. Jeden z nich wyróżnił się niedawno na tle innych.

Zobacz wideo Dlaczego Oscary tracą na popularności? Mariusz Kozak: Biedni ludzie nie chcą oglądać bogatych ludzi

Mariusza Kozaka nagrywała mama. Nieintencjonalnie stała się gwiazdą internetu

Jak już wiemy, "Rodzinka.pl" wróci niebawem na ekrany naszych telewizorów. Z tej okazji Kozak postanowił udać się w miejsce, gdzie przez lata kręcono sceny przed domem znanej i lubianej rodziny Boskich. Celebryta miał zamiar pokazać prawdziwą nieruchomość i jej okolicę, jednak jego plan przekreśliła mama Mariola, której powierzył za zadanie nagranie go. - To tutaj mieszkali Bo... - zaczął mówić na filmiku Kozak, po czym ze zirytowaniem przerwał i zaczął machać rękami przed swoją operatorką. - No nie uciekaj! - dodał wkurzony gwiazdor i cofnął się, by jeszcze raz powtórzyć nagranie. Wtedy mama mu odpowiedziała. - A, no dobra już. Nie drzyj się! - powiedziała pani Mariola, stojąc za kamerą.

Krótka interakcja matki z synem szybko podbiła internet, a rozbawieni fani Kozaka zaczęli komentować ukazujące ją nagranie. "Kochaną masz mamę, naprawdę", "Fantastyczna kobieta", "Pani Mariola na prezydenta", "Typowa mama" - możemy przeczytać pośród wpisów, do których użytkownicy dodawali także serduszka i śmiejące się emoji.

Mariusz Kozak chętnie pokazuje najciekawsze miejsca w Warszawie. Odwiedził też dom z "Rodziny zastępczej"

W lipcu 2024 roku bohater "Gogglebox" odwiedził miejsce, w którym przed laty nagrywano inny znany serial - "Rodzinę zastępczą". Kozak także wtedy chciał pokazać na filmiku, jak obecnie wygląda dom serialowej rodziny Kwiatkowskich, lecz ponownie doszło do dość zabawnej sytuacji. - Dom z serialu "Rodzina zastępcza" znajduje się za tym płotem. Tam ktoś siedzi na podwórku, więc trochę boję się tam podejść, no ale dobra, nagram wam trochę przez płot. Jak ja się dla was poświęcam. Podobno mieszkają tam teraz fani serialu - opowiedział na nagraniu speszonym głosem celebryta.