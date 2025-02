1 grudnia 2024 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z nieskrywaną radością poinformowali, że kupili nowy dom pod Warszawą. Od tamtej pory zakochani regularnie dzielą się z fanami efektami trwającego właśnie remontu. Teraz na jaw wyszło, ile zapłacili za metamorfozę wnętrz.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski remontują willę. Trzy salony i cztery sypialnie to nie wszystko. Tyle musieli zapłacić

Dom Cichopek i Kurzajewskiego ma powierzchnię ok. 400 mkw. i położony jest na dużej działce otoczonej zielenią. Wiadomo także, że budynek, który postanowili wyremontować, ma dziesięć lat. Według informacji podanych przez "Fakt" willa, w której zamieszkają celebryci, jest przestronna i składa się z trzech dużych salonów, czterech sypialni, kuchni, spiżarni, garderoby, salonu kąpielowego oraz dwóch oddzielnych łazienek. W jednej z nich postawiono na minimalizm i elegancję, a także zastosowano biały mikrocement. Głównym jej elementem jest wolnostojąca wanna, a całość dopełniają złote detale w armaturze oraz podświetlane lustra, które nadają pomieszczeniu wyjątkowy, elegancki wygląd (więcej przeczytasz o tym tutaj: Biel, złoto i na bogato. Kurzajewski i Cichopek chwalą się wyremontowaną willą).

Za złote krany, które zdążyły się już pojawić w nagraniu gwiazd, według "Faktu" musieli zapłacić ok. 920 zł za sztukę, z kolei bateria wannowa to wydatek rzędu ponad czterech tys. zł. Portal wziął pod lupę także kuchnię pary. Wykonanie białej zabudowy, marmurowych kafli i blatu, do których wykonania użyto prawdopodobnie konglomeratu kwarcowego, to koszt ok. 1800 zł za mkw.

Maciej Kurzajewski wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Andrzej Piaseczny nie mógł się powstrzymać, by zażartować

Już 2 marca na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zadebiutuje Maciej Kurzajewski. Udział prezentera w tanecznym show od kilku miesięcy budzi spore emocje, zważywszy na fakt, że lata temu jedną z par w programie tworzyli Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Rozbawienia tą sytuacją nie krył Andrzej Piaseczny. Piosenkarz w rozmowie z portalem Jastrząb Post pozwolił sobie na niewybredny żart. - Maciek powinien z Hakielem zatańczyć! Raczej humorystycznie to powiedziałem, ze względu na obyczajowe sytuacje - stwierdził z uśmiechem.