Tiktokerka Tonilyn Garengani zmagała się z nadwagą i w końcu postanowiła zmienić coś w swoim życiu. Za pośrednictwem nagrania na TikToku opowiedziała o tym, jak dużo wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, który poświęciła na walkę o zdrowie i lepszą wersję siebie. Sporo osób próbując schudnąć, sięga po różnego rodzaju środki, aby uzyskać rezultaty w krótkim czasie. Garengani nie chciała iść tą drogą i postawiła na konsekwentne działanie, które krok po kroku całkowicie odmieniło jej życie.

Schudła 45 kilogramów w rok. Wyjawiła, co było sekretem jej przemiany

Tonilyn Garengani ma 34 lata i pochodzi z Południowej Kalifornii. W filmie, który opublikowała na TikToku influencerka opowiedziała o swojej rocznej przemianie. Garengani poświęciła 12 miesięcy na to, aby całkowicie odmienić swoje dotychczasowe życie. Wszystko zaczęło się w styczniu 2024 roku, kiedy kobieta w końcu powiedziała "dość" i postanowiła zgubić kilogramy. Jej motywacją była planowana operacja piersi. Warunkiem przystąpienia do niej było osiągnięcie zdrowego BMI. W ciągu roku udało się jej schudnąć aż 45 kilogramów. Efekty metamorfozy pokazała na 30-sekundowym filmie opublikowanym w sieci. W rozmowie z magazynem "Newsweek" Amerykanka opowiedziała o tym, jak wyglądała jej dieta.

Moja przygoda rozpoczęła się 20 stycznia 2024 roku. Skupiłam się na dużej ilości białka i deficycie kalorycznym. Zaczęłam od powolnego obcinania kilkuset kalorii z mojego menu. Nie starałam się wykonywać perfekcyjnie ćwiczeń na siłowni. Zależało mi na tym, aby pięć razy w tygodniu się tam zjawić

-wyjawiła.

Tonilyn Garengani wyznała, co dawało jej ogromną motywację do tego, aby zmienić swoje życie

Tonilyn Garengani podkreśliła w rozmowie z "Newsweekiem", że dzięki regularnym treningom poprawiło się także jej zdrowie psychiczne. "Przypisuję to głównie lepszej kondycji i częstemu wychodzeniu na zewnątrz" - podkreśliła. Garengani postanowiła opublikować efekty swojej przemiany w sieci, ponieważ sama czerpała ogromną motywację z podobnych filmów. Kiedy patrzyła, jakie rezultaty przyniosła ciężka praca u innych, sama czuła ogromną motywację i chęć do działania. Dzięki konsekwencji, dziś wygląda zupełnie inaczej i aby to osiągnąć, nie korzystała z żadnego rozwiązania, które jest drogą na skróty. W komentarzach pod udostępnionym nagraniem posypały się zachwyty. Internauci pogratulowali Tonilyn spektakularnej metamorfozy. "To świadczy o ciężkiej pracy", "Kocham to! Właśnie rozpoczęła się moja podróż" - pisali.