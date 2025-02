Donald Trump ma pięcioro dzieci. Jego najmłodszy syn Barron wkrótce skończy 19 lat. Wyprowadził się z domu i rozpoczął naukę biznesu w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Według informacji przekazywanych przez media syn prezydenta Stanów Zjednoczonych zwraca uwagę studentek. "Z pewnością jest kobieciarzem. Jest naprawdę popularny wśród kobiet. Jest wysoki i przystojny. Wielu ludzi uważa, że jest całkiem atrakcyjny" - przekazał informator magazynu "People". Teraz znów jest o nim głośno. Wszystko przez jeden film, który robi furorę w mediach społecznościowych na całym świecie.

Barron Trump na nagraniu. Wcale nie wystąpił w amerykańskim programie

Sieć obiegło nagranie z Barronem Trumpem w roli głównej. Syn prezydenta Stanów Zjednoczonych został przedstawiony na kadrach jako uczestnik amerykańskiej wersji programu "Mam talent!". Film został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, jednak niektórzy internauci naprawdę uwierzyli, że Barron Trump ma talent wokalny i zaprezentował się w formacie. "Barronie, dziękuję ci, że tak pięknie zaśpiewałeś", "Jesteś najlepszy, masz piękny głos", "Jesteśmy z ciebie dumni, co za talent", "Głos niczym anioła" - czytamy w sekcji komentarzy pod fałszywym nagraniem opublikowanym na TikToku. Barron Trump w Mam talent!" to fikcja, którą wiele osób uznało za prawdę. W dobie sztucznej inteligencji warto więc podwójnie zwracać uwagę na to, jakie treści przeglądamy w sieci.

Barron Trump denerwuje ojca? "Nie ma pojęcia, co oni mówią"

W 2020 roku Mary Jordan, zastępczyni redaktorki naczelnej "The Washington Post", uchyliła rąbka tajemnicy na temat syna prezydenta Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że czasami denerwuje Donalda Trumpa. Dlaczego? - Barron Trump mówi po słoweńsku, jest bardzo blisko ojca. Rodzice Melanii spędzają mnóstwo czasu w Białym Domu, mieszkając tam. [...] I wszyscy mówią po słoweńsku. [...] Powiedział [Donald Trump - przyp.red.], że czasami go to denerwuje, bo nie ma pojęcia, co oni mówią - przekazała Mary Jordan dla CBS.