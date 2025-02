Mama Ginekolog, który prywatnie nosi nazwisko Nicole Sochacki-Wójcicka, doświadczyła już w przeszłości kilku medialnych afer. Influencerka-ginekolożka przypomniała o sobie za sprawą słów w temacie "współżycia, które ma podtrzymywać związek". Nicole opowiadała o tym w podcaście, który prowadzi wraz ze znajomą lekarką Aleksandrą Marianowską. Kobieta przyznała m.in., że zdarzało jej się zmuszać do zbliżeń z mężem po porodzie. Na jej kontrowersyjną wypowiedź zareagowała teraz psycholożka Joanna Flis.

Mama Ginekolog krytykowana. "Miłość to troska, a nie wymuszanie intymności"

Choć do słów Mamy Ginekolog odniosły się już niektóre seksuolożki, o zdanie w tej sprawie została też zapytana popularna w mediach społecznościowych psycholożka. Flis udostępniła w związku z wypowiedzią influencerki obszerny post, w którym już na starcie podkreśliła, że "zmuszanie się do seksu to przemoc wobec siebie". "Jeśli kiedykolwiek usłyszysz, że 'zmuszanie się do seksu jest OK, gdy druga strona go potrzebuje' - wiedz, że to nieprawda. Seks nie jest obowiązkiem i nikt nie ma prawa wymagać od ciebie przekraczania własnych granic" - stwierdziła ekspertka, jasno odcinając się od opinii Mamy Ginekolog.

"Seks, do którego się zmuszasz, szkodzi twojej psychice. Prowadzi do obniżonego poczucia własnej wartości, lęku i może zostawić trwałe ślady na zdrowiu psychicznym" - wyjaśniła psycholożka, przypominając też internautom, iż "miłość to troska, a nie wymuszanie intymności". "Nie zmuszaj się. Nie jesteś niczyim narzędziem. Twoje 'nie' jest wystarczające" - podsumowała Joanna Flis.

Mama Ginekolog zdecydowała się na szczere i kontrowersyjne słowa

W omawiany przez media odcinku podcastu "Nicola i Ola" Mama Ginekolog bez ogródek poruszyła kwestię współżycia po okresie połogu. Wyznała wtedy, że sama uważała, iż powinna dopuścić do zbliżenia z mężem już sześć tygodni po porodzie. - Więc się trochę zmusiłam. Było sześć tygodni, mówię, Kuba (mąż influencerki - red.), jest sześć tygodni, trzeba to zrobić - opowiedziała ginekolożka.

Kontynuując temat rozmowy zdecydowała się ujawnić kolejne swoje doświadczenia. - To nie jest tak, że ja współżyję tylko, jak mi się chce. Robię to też wtedy, kiedy on chce, a ja sobie myślę: dobra, no chłopie, chcesz, nie ma problemu, jestem twoją żoną, ja cię kocham, go ahead (z ang: dalej, śmiało) - zdradziła Sochacki-Wójcicka.