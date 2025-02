Za nami emisja programu "Naga prawda czy nada Doda?", która transmitowana była na żywo w sieci. Podczas programu prowadząca zadawała wokalistce najbardziej niewygodne pytania, dotyczące kwestii, których Doda nie porusza w wywiadach. Doda miała możliwość uniknięcia odpowiedzi, jeśli któreś z pytań wydało jej się zbyt wkraczające w sferę intymną, musiała pozbyć się, któregoś z elementów garderoby. Jeden z segmentów poświęcono m.in. Dariuszowi Pachutowi. Eks partner Dody odpowiedział na słowa, które padły w programie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry rozkwita w związku. Z ukochanym łączy ją praca

Dariusz Pachut odpalił się po programie Dody. "Opowiedz, dlaczego odszedłem"

W trakcie programu prowadząca pokazała Dodzie m.in. nagranie, które Dariusz Pachut opublikował w mediach społecznościowych, na którym w jednej z restauracji zainscenizował sytuację z tajemniczą blondynką. Materiał miał nawiązywać do sytuacji, o której było głośno w mediach. Artystka rzekomo miała żądać od niego zwrotu zakupionej kurtki. "Postaram się powiedzieć jak najbardziej dyplomatycznie. Pół roku już nie jesteśmy razem i dla mnie to jest taka desperacja, żeby promować barter i restaurację swoją byłą sławną kobietą - mną, jednocześnie dając do zrozumienia, że sobą nie ma nic do zaprezentowania (...). W związku z powyższym muszę tam też być ja (...). To jest ewidentnie jakiś content po rozstaniowy" - skwitowała Doda. Na reakcję Pachuta nie trzeba było długo czekać. Ujawnił fragment pozwu, jaki miał rzekomo dostać od Dody i zwrócił się do byłej partnerki za pośrednictwem InstaStories.

Opowiedz, dlaczego odszedłem, bo żaden dziennikarz nie miał na tyle odwagi, by zadać ci to pytanie!

- napisał tajemniczo Pachut, nawiązując do ogłoszenia rozstania w oświadczeniu opublikowanym w mediach. Wówczas zwracał uwagę, że miał zobaczyć coś, co nim wstrząsnęło i stąd decyzja o zakończeniu związku. Doda w programie powiedziała, że po aferze z rozstaniem w Turcji nawiązała współpracę z biurem podróży.

ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY