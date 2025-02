23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją. Jego celem jest rozpowszechnianie informacji na temat choroby, zarówno przyczyn, objawów, jak i skutków. Gwiazdy coraz częściej stawiają na transparentność i otwierają się na temat swojego życia prywatnego. Problem depresji dotyczy wielu znanych osób. Tym razem o swoich zmaganiach z chorobą opowiedział Ralph Kamiński.

Ralph Kamiński opowiedział o swoich problemach. Artysta obawiał się, że nigdy nie wróci na scenę

Ralph Kamiński to dziś jeden z najbardziej cenionych artystów młodego pokolenia. Debiutancki krążek wydał kilka dni po swoich 26. urodzinach w 2016 roku i szybko okrzyknięto go jednym z najoryginalniejszych i najzdolniejszych artystów debiutujących na muzycznym rynku. Dziś ma już w branży ugruntowaną pozycję. Już w 2019 roku wokalista otworzył się przed fanami i wyznał, że chorował na depresję. Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją wrócił wspomnieniami do tego czasu. W poście, który opublikował na Facebooku, zaapelował, żeby nigdy nie wstydzić się, prosić o pomoc.

Dzisiaj światowy dzień walki z depresją! W 2017 roku zachorowałem na depresję, którą udało mi się pokonać (nie od razu, z pomocą). Od kilku miesięcy walczę z nerwicą, zeszłego lata czułem, że może już nigdy nie stanę na scenie. Nie wstydzę się o tym mówić, to żaden wstyd, proszę o pomoc, leczę się i jestem na prostej. Coraz bardziej tęsknię za pracą, nie mogę doczekać się urzeczywistnienia moich pomysłów. Nie bójmy się prosić o pomoc!

- podkreślił.

Ralph Kamiński długo zwlekał, zanim sięgnął po pomoc. "Nie chciałem nikomu powiedzieć"

W jednym z wcześniejszych wywiadów Ralph Kamiński wyjawił, że sam bardzo długo borykał się ze wstydem. Nie chciał, aby już na samym początku kariery był postrzegany przez pryzmat swoich problemów. Dziś już wie, że zwlekanie z sięgnięciem po pomoc było błędem. "Dlaczego tak trudno jest przyznać: 'Potrzebuję pomocy'. Mnie hamował właśnie wstyd. Nie chciałem nikomu powiedzieć, co przeżywam, bo jakby to wyglądało – wschodzący talent i nowa postać show-biznesu już na starcie opowiada o problemach? Może nie nadaje się do tego zawodu? Bałem się, że przylgnie do mnie łatka, a drugiej szansy na sukces już nie dostanę. Długo byłem samotny z własnymi myślami, choć wyrażałem je poetyckiej formie jako teksty piosenek" - powiedział w rozmowie z magazynem "Elle".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.