Marta Nawrocka zaczęła udzielać się medialnie w lutym 2025 roku. Na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi żona Karola Nawrockiego postanowiła otworzyć się przed internautami i udostępnić przed nimi kadry ze swojego życia. W niedzielę 23 lutego Nawrocka zaskoczyła swoich odbiorców nowiną - na InstaStories zaczęła lansować pierwszą okładkę magazynu ze swoim udziałem.

Marta Nawrocka pokazała swoją pierwszą okładkę. Udzieliła wywiadu

Nawrocka pojawiła się w nowym wydaniu tygodnika "Sieci", dla którego udzieliła także wywiadu. Żona kandydata na prezydenta zapozowała stojąc z dłońmi założonymi jedna na drugą, zachowując przy tym dość poważny wyraz twarzy. Nawrocka jest na zdjęciu ubrana w czarny zestaw - marynarkę i dopasowany dół oraz białą bluzkę. Co ciekawe, zza jej ramienia na czytelnika magazynu spogląda także Karol Nawrocki, który został niejako wklejony w tle. Również ubrany w elegancki garnitur, do którego doczepił przypinkę z flagą Polski.

W rozmowie z redakcją "Sieci" Nawrocka miała opowiedzieć o swojej rodzinie, okolicznościach wejścia męża do polityki oraz dlaczego jej zdaniem - ma być on najlepszy kandydatem na głowę państwa. Wywiad z żoną Nawrockiego został przy tym zatytułowany słowami "Mój mąż kocha Polskę".

Profilowi Marty Nawrockiej w mediach społecznościowych przyjrzała się ekspertka. "Mocno widać profesjonalizację"

Po założeniu przez Martę Nawrocką konta na Instagramie profil dla Plotka przeanalizowała specjalistka do spraw wizerunku politycznego online - Agata Krypczyk. Już na starcie podkreśliła, że obecność żony Nawrockiego w mediach wpłynie na jego wizerunek i może nawet poszerzyć elektorat. - Kandydatka na pierwszą damę pełni symboliczną, ale istotną rolę, szczególnie w Polsce, gdzie tradycyjnie postrzega się prezydenta nie tylko jako polityka, ale też jako osobę reprezentującą wartości rodzinne i społeczne - stwierdziła ekspertka. Odwołując się do profilu Nawrockiej dodała, że "od razu bardzo mocno widać profesjonalizację wizerunku kandydatki na pierwszą damę". - Profesjonalne zdjęcia, jednak dobrze dobrane wizerunkowo - ani zbyt "sztywne", ani zbyt kobiece. Skromny wygląd i ubiór, brak nadmiernego wygładzenia twarzy, pokazują ją w bardzo naturalnym świetle. Do tego opis, w którym bardzo mocno podkreśla wartości prorodzinne (...). Jej zaangażowanie w kampanię oraz decyzja o zawieszeniu kariery zawodowej świadczą o silnym wsparciu i partnerstwie w ich związku - wyjaśniła dla Plotka znawczyni.