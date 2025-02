"MasterChef" zadebiutował na antenie TVN w 2012 roku i widzowie do dziś chętnie oglądają program. Pojawiły się dwie odmiany formatu - "MasterChef Junior", a także najnowszy z nich "MasterChef Nastolatki", w którym udział biorą osoby w wieku 13–17 lat. W pierwszej odsłonie show oceniającymi popisy kulinarne byli Dorota Szelągowska, Michel Moran oraz Tomasz Jakubiak. Ze względu na to, że ostatni z wymienionych jurorów poważnie zachorował, nie zobaczymy go w drugim sezonie. 23 lutego w "Dzień dobry TVN" pojawili się Szelągowska i Moran. W pewnym momencie wspomnieli o chorym koledze.

Dorota Szelągowska opowiadała o "MasterChefie". Wtem wspomniała o Tomaszu Jakubiaku

Dorota Szelągowska i Michel Moran pojawili się w "Dzień dobry TVN", by opowiedzieć o nadchodzącym, drugim sezonie "MasterChefa Nastolatki", którego oboje są jurorami. Pierwszy odcinek zadebiutuje na antenie TVN 24 lutego. - Chcę wam powiedzieć serio, że to jest sztos. I naprawdę poziom, jaki zaprezentowali uczestnicy. (...) Jesteśmy we dwójkę, Tomka z nami nie ma w tej edycji, ale myśmy absolutnie go nie zastępowali, to miejsce na niego czeka, więc jurorzy pojawili się dodatkowi, w każdym odcinku inni - wyjawiła. W tej roli zobaczymy m.in. Przemysława Klimę, Piotra Kraśkę oraz Dariusza Barańskiego. Następnie głos zabrał Michel Moran. - Fajnie, że trzymamy to miejsce dla Tomka. Fizycznie nie był, ale był w sercach - podkreślił kucharz.

Tomasz Jakubiak choruje na nowotwór. Przekazał dobre wieści

We wrześniu zeszłego roku Tomasz Jakubiak wyjawił, że choruje na rzadki nowotwór. Kucharz chętnie dzielił się z obserwatorami tym, jak się czuje i co się u niego dzieje. Ostatnio przebywał na leczeniu w Izraelu, z którego powrócił w styczniu. 21 lutego Jakubiak miał dla fanów dobre wieści. - U mnie troszeczkę lepiej, chemia coraz lepiej działa, jeszcze są duże problemy oczywiście z poruszaniem, z innymi rzeczami - zaznaczył na opublikowanym nagraniu.- Ale słuchajcie, jest naprawdę do przodu, bo markery nowotworowe mi całkiem spadły. Zaczyna się coś dziać w moim brzuchu pozytywnego, co odczuwam - wyjawił. Dowiedzieliśmy się również, że kucharz będzie pisał kolejną książkę - skupiającą się na mięsie. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Tomasz Jakubiak przekazał dobre wieści ws. stanu zdrowia. To nie koniec rewelacji.