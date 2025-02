Nie żyje znany polski DJ. 'Z chorobą borykał się po cichu'

Media obiegła smutna informacja o śmierci Konrada Mirowskiego znanego jako DJ Darnokk. Młody polski DJ muzyki elektronicznej mierzył się z chorobą i był pod stałą opieką lekarzy. Już od jakiegoś czasu nie był aktywny w sieci. Ostatni wpis Mirowskiego pochodzi z lipca ubiegłego roku. W sieci kilka słów na temat Mirowskiego opublikował jego przyjaciel. Wiadomo, kiedy odbędzie się jego pogrzeb.

Wiadomość o śmierci Konrada Mirowskiego pojawiła się na profilu zespołu Halo. DJ był jednym z założycieli formacji. Karierę zaczynał jako basista, dopiero później wyspecjalizował się w muzyce elektronicznej. Jego przyjaciel zamieścił w mediach przejmujący wpis. "Od kiedy wylądował w szpitalu w stanie krytycznym, męczył mnie okrutnie brak puenty, jakiegoś wniosku, który można wyciągnąć z tej tragedii sprowadzającej się do sceny, gdzie Konrad jest, i drugiej – gdzie go nie ma" - przekazał. W dalszej części wpisu przyjaciel DJ'a podkreślił, że mimo choroby Mirowski był bardzo oddany realizacji swoich celów.

Zaraz po muzyce najbardziej lubił narzekanie, o czym poświadczy każdy, kto spędził z nim choć jeden wieczór. Nie przeszkadzało mu to jednak w dążeniu do swoich celów z uporem i optymizmem – mimo choroby, z którą borykał się po cichu, planował swój powrót, nagrywał sety i produkował muzykę. [...] Bywaj, druhu. Oby tam, gdzie odszedłeś, nie grali polskiego reggae

- czytamy w publikacji.

Ostatnie pożegnanie Konrada Mirowskiego. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb

Już wiadomo, że ceremonia pogrzebowa Konrada Mirowskiego odbędzie się 26 lutego. Ostatnie pożegnanie DJ'a zaplanowane jest na 10. na Cmentarzu Południowym w Antoninowie. Wiadomość o śmierci DJ'a była szokiem dla jego fanów. "Spoczywaj w spokoju kolego! Nadal nie mogę w to uwierzyć!", "Jego sety były dosłownie soundtrackiem z 2-3 lat mojego życia. Bardzo mi przykro", "Ciężko w to uwierzyć" - czytamy we wpisie.