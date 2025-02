Bartek Jędrzejak jest jednym z popularniejszych i najbardziej lubianych dziennikarzy "Dzień Dobry TVN". Prezenter słynie ze swojego dystansu oraz poczucia humoru, o czym wielokrotnie mogli przekonać się telewidzowie. Jędrzejak jest przy tym aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kulisy swojej pracy oraz udostępnia kadry z życia prywatnego. Jeden z jego niedawnych postów został dostrzeżony przez nikogo innego, a ikoniczną piosenkarkę Celine Dion.

Bartek Jędrzejak wyróżniony przez Celine Dion. Obydwoje zapozowali z pizzą

- Do końca życia będę pamiętał, że królowa popu, Celine Dion, wrzuciła mnie na swojego Instagrama - opowiedział niedawno w rozmowie z redakcją "Dzień Dobry TVN" Jędrzejak. Cała sytuacja miała miejsce z początkiem lutego, kiedy to prezenter zdecydował żartobliwie dodać w mediach społecznościowych zdjęcie wzorowane na kadrze piosenkarki. - Pewnego dnia na Instagramie zobaczyłem zdjęcie Celine z pizzą, a akurat w tym samym czasie ja też wyciągałem swoją pizzę z piekarnika. Położyłem ją na białej desce i pomyślałem: Kurczę, to prawie identyczne jak u Celine. Zrobiłem zdjęcie, oznaczyłem ją i tyle. Miał to być tylko żart - dodał Jędrzejak. Jak się okazało, fotografia dotarła do wokalistki, po czym zdecydowała ona umieścić ją na swoim InstaStories. Przypomnijmy, że Dion na samym Instagramie obserwuje dziewięć milionów osób.

- Rano nie nadążałem odbierać wiadomości od ludzi z różnych zakątków świata. Pytali, czy znam Celine Dion, czy mogę pomóc w kontakcie, czy załatwić autografy. Na początku się zaśmiałem, ale potem poczułem, że to naprawdę zaczyna mnie przerastać. To, co się wydarzyło, to dowód na to, jak mały stał się świat - podkreślił dalej polski prezenter.

Celine Dion wyjątkowo rzadko pokazuje się publicznie. Piosenkarka skupia się na swoim zdrowiu

Przypomnijmy, że w 2022 roku Celine Dion poinformowała, że choruje na zespół Moerscha-Woltmanna - nazywanym też syndromem sztywnego człowieka (z ang. Sniff-person syndrome - SPS). Artystka odwołała wtedy trasę koncertową i zdecydowała w pełni skupić się na życiu prywatnym, rodzinie oraz przede wszystkim zdrowiu. Od tamtej pory mogliśmy zobaczyć występy Dion zaledwie kilka razy - a najczęściej omawiany z nich towarzyszył ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w lipcu 2024 roku.