Marianna Schreiber jest niewątpliwie jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Ostatnimi czasy zdecydowała się na opublikowanie tajemniczej korespondencji, co nazwano w mediach "aferą listową". Wszystko miało dziać się na planie "Królowej życia" - programu, w którym Schreiber wzięła udział. Obecnie prawicowa aktywistka ma jednak na głowie inne zobowiązania. Na pierwszym miejscu stawia przygotowania córki do pierwszej komunii.

Marianna Schreiber o przygotowaniach córki do pierwszej komunii

Na początku internetowej działalności Schreiber zapewniała, że jest za wolnością. Wspierała małżeństwa par jednopłciowych, a także opowiadała się za prawem do aborcji. Od tego czasu wiele zmieniło. Obecnie aktywistka mówi o tradycji i wspieraniu wartości religijnych. Już niedługo jej jedyna córka przystąpi do pierwszej komunii i w odpowiedni sposób przygotowuje się do tego sakramentu. Na co dzień Patrycja uczęszcza do katolickiej szkoły. "Codziennie odmawia koronkę, chodzimy często do kościoła razem, ale ona ze swoją klasą też i codziennie się modli, odwiedza kaplicę" - przekazała Schreiber w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.

Ona się fascynuje bardzo religią. Przeczytałyśmy już dawno Biblię dla dzieci, obejrzałyśmy Drogę Krzyżową i ona to bardzo przeżywa pod względem duchowym

- opowiadała influencerka.

Marianna Schreiber o prezencie dla córki z okazji pierwszej komunii

Wielu aż wzdryga się, gdy myśli o kwocie, jaką musi wydać na komunijny prezent. Marianna Schreiber wcale się tym nie martwi. "Nie mówi o prezentach, ani o przyjęciu w restauracji (córka przyp. red.). Ja wiem jako matka, że to powinno przy tym wszystkim być, że tak się utarło w naszej tradycji, że się zaprasza rodzinę, że wszyscy się cieszymy z tego. Że dziecko coś dostaje" - stwierdziła w rozmowie z portalem. "Chociaż to jest przerażające, że kiedyś dostawało się rower i to było super. Dzisiaj już nie wiadomo co temu dziecku trzeba dać" - dodała. Jak się okazuje, córka Marianny Schreiber wcale nie liczy na drogi podarunek. "Ona nie myśli w ogóle o prezentach. Ona się zastanawia: 'Mamo, czy ja ze stresu nie zapomnę modlitw, czy ja dam radę, czy naszej klasie się uda' i tak dalej. Więc tak, wydaje mi się, że z tego właśnie jestem dumna, że udało mi się moją córkę w ten sposób przygotować" - uznała celebrytka. Jak wyjawiła, córka "ucieszy się z małego slime za pięć złotych".