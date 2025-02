Tomasz Jakubiak dał się poznać widzom przede wszystkim jako juror w programie "MasterChef". Ceniony kucharz we wrześniu 2024 roku poinformował, że choruje na rzadki nowotwór jelita i dwunastnicy. Wiele osób postanowiło zaangażować się w pomoc, w tym przyjaciele Jakubiaka, m.in. Daria Ładocha oraz Michel Moran. Niedawno kucharz wrócił z leczenia w Izraelu. Przekazał nowe wieści w sprawie zmagań z poważną chorobą.

REKLAMA

Zobacz wideo Michel Moran zwrócił się do Tomasza Jakubiaka. Wszystko podczas charytatywnej kolacji

Tomasz Jakubiak przekazał fanom dobre wieści

Pod koniec stycznia Tomasz Jakubiak wrócił do Polski po tym, jak zdecydował się na podjęcie leczenia w Izraelu. Odpoczywał u boku najbliższych, cały czas otrzymując wsparcie. Relacjonował pierwszy spacer, a także "shopping". W najnowszym filmiku, który opublikował 21 lutego, poinformował, że jest światełko w tunelu. Przekazał obserwatorom dobre nowiny. - U mnie troszeczkę lepiej, chemia coraz lepiej działa, jeszcze są duże problemy oczywiście z poruszaniem, z innymi rzeczami - zaznaczył.

Ale słuchajcie, jest naprawdę do przodu, bo markery nowotworowe mi całkiem spadły. Zaczyna się coś dziać w moim brzuchu pozytywnego, co odczuwam

- mówił na nagraniu.

Tomasz Jakubiak pisze nową książkę. Zwrócił się do obserwatorów po pomoc

Mimo że kucharz nadal nie czuje się najlepiej, nie ma zamiaru osiąść na laurach. W dalszej części wideo Tomasz Jakubiak zdradził, że właśnie pisze nową książkę. Jak się dowiadujemy, tematyką przewodnią najnowszego projektu celebryty będzie mięso. Zdecydował, że jeszcze nie będzie wyjawiał tytułu. Padło również pytanie ze strony Jakubiaka do fanów o to, co by chcieli w takiej książce znaleźć. - Jakiego rodzaju przepisy, jakiego rodzaju rozdziały? - dopytywał, wspominając również o rodzajach dań. - Mam dużo czasu i jestem w stanie dopracować tę książkę do perfekcji - uznał. Dodał, że liczy na pomysły obserwatorów.

W komentarzach pojawiło się wiele wypowiedzi, w tym celebrytów, którzy cały czas wspierają Jakubiaka w jego zmaganiach z nowotworem. "Ale masz słońce wymalowane na twarzy!!! Cudo!" - napisała Katarzyna Zielińska. Wsparcie wyraziła również gwiazda disco polo, Paula Karpowicz: "Jazda z bydlakiem!". "Tomku Kochany. Wielkie szczęście. Super, że czujesz się lepiej", "Tomek, jest pięknie, teraz tylko do przodu i wyglądasz zdecydowanie lepiej i więcej energii", "Tyle w twoich oczach pozytywnego blasku i optymizmu! Bardzo dobre wieści!" - pisali pod postem fani.