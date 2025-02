W "Dzień dobry TVN" zmiany trwają w najlepsze. Chwilę temu Klaudia El Dursi poinformowała, że wkrótce dołączy do zespołu programu śniadaniowego. Teraz podczas emisji zaskoczył wszystkich Marcin Prokop. Tego mu jednak fani nie mogą wybaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Ibisz: Z Tomkiem Kammelem i Marcinem Prokopem jesteśmy kumplami po fachu

Marcin Prokop zasiadł na kanapie bez Doroty Wellman i się zaczęło. "Nie rób nam tego więcej"

Nie da się ukryć, że Dorota Wellman i Marcin Prokop od 2007 roku tworzą najbardziej lubiany duet w telewizji. Choć program "Dzień dobry TVN" przeszedł wiele roszad w zespole prowadzących, ta para wciąż uchodzi za nierozłączną. Kiedy więc w ostatnim wydaniu śniadaniówki obok Marcina Prokopa na antenie wyjątkowo pojawili się Malwina Wędzikowska i Maciej Dowbor, telewidzowie nie byli zadowoleni. W sieci natychmiast zawrzało, a internauci przystąpili do wyrażania swojej niechęci wobec zastanych zmian w programie na żywo. "Gdzie jest pani Dorota?", "Dorota, nie rób nam tego i wracaj", "Dorotki brakuje, żeby trzymała rękę na pulsie. Marcin z Maćkiem się rozkręcili" - pisali zaniepokojeni fani.

Pomimo głosów krytyki części telewidzów przypadł do gustu nowy zespół prowadzących. Słowa uznania skierowano zwłaszcza do duetu Marcin i Maciej. "Super dzień z dzisiejszymi prowadzącymi. Pozdrawiam ciepło", "Czekałam na was, takie mieszane duety bawią nas przednio, ale dodam szybciutko, że tylko od czasu do czasu" - czytamy.

Marcin Prokop w ogniu krytyki. Internauci bezlitośnie podsumowali jego wystąpienie

18 lutego odbyła się kolejna gala rozdania Bestsellerów Empiku, z którą od wielu lat związany jest Marcin Prokop. Wygląda jednak na to, że w tym roku wystąpienie prezentera nie przypadło do gustu widzom. W trakcie emisji w sieci zaroiło się od słów krytyki. "Marcin Prokop inny niż zwykle", "To na trzeźwo nie jest do zniesienia. Rozumiem publiczność", "Bardzo się rozczarowałam. Po panu Prokopie spodziewałam się czegoś znacznie lepszego. Na temat wstępujących gwiazd wolę się nie wypowiadać", "Ciężko się ogląda. Prowadzący nie do zniesienia. Parodia!" - pisali niezadowoleni.