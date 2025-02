W życiu Klaudii El Dursi nastąpiły ostatnio duże zmiany. Pod koniec 2024 roku popularna prezenterka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a tym samym zrezygnowała z dalszego prowadzenia programu "Hotel Paradise". Okazuje się, że to nie koniec wielkich ogłoszeń. 35-latka właśnie pochwaliła się w mediach, że dołącza do ekipy "Dzień dobry TVN".

Klaudia El Dursi wraca na ekran TVN. Zajmie się zupełnie czymś innym, niż dotychczas

Odejście El Dursi z "Hotelu Paradise" niezwykle poruszyło fanów formatu, którzy w chwili informacji o rezygnacji wieloletniej gospodyni nie mogli sobie wyobrazić nikogo innego w jej miejsce. Samą zainteresowaną rządziły zresztą podobne emocje. - Choć walizki były już spakowane, to jednak nigdzie nie lecę, niestety, zabraknie mnie na Filipinach, gdzie będą kręcone nowe edycje "Hotelu Paradise". Przyznam, że nie była to dla mnie łatwa decyzja, trochę jakbym musiała oddać cząstkę siebie. Wiem jednak, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie dla dzieciątka, które rośnie w moim brzuszku - poinformowała wówczas.

Okazuje się jednak, że nic straconego. Celebrytka wyjawiła, że już niebawem ponownie będzie można zobaczyć ją na ekranie. Dołączając do zespołu "Dzień dobry TVN", razem z Aleksandrą Rogowską poprowadzi cykl poświęcony tematyce ciąży i rodzicielstwa. - Kręciliśmy pierwszy odcinek z mojego nowego cyklu, który już wkrótce w "DDTVN". Będziemy z Olą Rogowską gadać o sprawach brzuszkowych i nie tylko, będę się dzieliła kolejnymi etapami ciąży, będziemy obalać mity, sprawdzać dzidziusiowe nowinki i dużo innych rzeczy - zapowiedziała gwiazda w swoich mediach społecznościowych. Będziecie oglądać?

Przypomnijmy, że nadchodzącą dziesiątą edycję "Hotelu Paradise" poprowadzi Edyta Zając. Popularna modelka ma za sobą spore sukcesy telewizyjne. W 2020 roku celebrytka wygrała program "Taniec z gwiazdami", a z kolei w 2023 roku zadebiutowała jako prowadząca program "True Love". Ponadto, od kwietnia 2024 roku znalazła się wśród prowadzących cykl "Show-biznes" w "Dzień Dobry TVN".