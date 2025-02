Temat wieżowca na Złotej 44 od kilku lat regularnie pojawia się w mediach. Najwyższy budynek mieszkalny w Unii Europejskiej znajdujący się w samym centrum Warszawy wzbudza ogromne zainteresowanie i przyciąga polskie sławy. Jednym z celebrytów, którzy wybrali mieszkanie pod tym adresem, jest Wojciech Gola. Influencer wyjawił, że za czynsz na Złotej 44 płaci między 20 a 30 tys. zł miesięcznie.

Wojciech Gola o kosztach wynajmu na Złotej 44. Mówi o zaletach

O życiu na Złotej 44 Wojciech Gola miał okazję porozmawiać z Pomponikiem. W wywiadzie celebryta wyjawił również, że z jego wiedzy wynika, iż kwoty wynajmu luksusowych mieszkań oscylują w granicach 20-40 tys. zł miesięcznie. - A nawet w górę - zaznaczył. Kwota zdecydowanie robi wrażenie. Dla porównania, jak podawał bankier.pl w 2024 roku, średnia cena wynajmu mieszkania o powierzchni powyżej 90 m kw. to w Warszawie 11 tys. zł. Wojciech Gola nie uważa jednak, aby cena na Złotej 44 była wygórowana w stosunku do tego, co oferuje luksusowy apartamentowiec.

Jest to dużo, ale cieszę się, że miałem przyjemność mieszkać w tak luksusowym budynku. Bo to jest super, że budzisz się i masz widok na Pałac Kultury

- mówi w rozmowie z Pomponikiem. Mieszkańcy budynku mogą nie tylko cieszyć się z widoku, ale też korzystać z basenu, sauny, spa, sali kinowej czy pomocy konsjerża. - Konsjerż nawet zrobi zakupy. Napiszecie mu listę zakupów, on zrobi te zakupy za was. Odbierze je - opowiadał.

Warto wspomnieć, że nie wszyscy mieszkańcy wypowiadają się o mieszkaniu na Złotej 44 w samych superlatywach. Na zasady panujące w budynku narzekała m.in. Izabela Tomaszewska, celebrytka, która w mediach społecznościowych szczegółowo relacjonuje życie w warszawskim apartamentowcu.

Wojciech Gola zapowiada wyprowadzkę ze Złotej 44

Wojciech Gola już kilka miesięcy temu informował, że na Złotej 44 nie zamierza zostać na stałe. W rozmowie z Żurnalistą poruszył kwestię potencjalnego zakupu apartamentu i stwierdził, że cena jest zbyt wygórowana. - Za koszt takiego mieszkania możesz mieć naprawdę wypasiony dom. Takie mieszkanie 120 metrów powyżej 20. piętra to może być koszt koło siedmiu, może ośmiu milionów - mówił. Po wiadomości, że celebryta opuszcza słynny apartamentowiec, pojawiły się plotki, że robi to ze względów finansowych. Gola stanowczo temu jednak zaprzecza. W rozmowie z Arkadiuszem Tańculą na youtube'owym kanale "Szalony Tancula" w styczniu ubiegłego roku przekazał, że buduje dom na warszawskim Wilanowie.