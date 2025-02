Lara Gessler pochwaliła się w 2024 roku zakupem mieszkania w Warszawie. Od tamtej pory na bieżąco pokazuje obserwatorom, jak żyje się jej rodzinie w nowych czterech kątach. W wyjątkowym apartamencie nie brakuje kolorów i designerskich rozwiązań. Lara często chwali się przy tym w mediach społecznościowych przestronną kuchnią - jak sama pisze, jej ulubionym miejscem w domu.

Lara Gessler często prezentuje swoją kuchnię. Fani i znajomi celebrytki są nią zachwyceni

Na publikowanych przez Gessler zdjęciach możemy zobaczyć, że w jej kuchni dominują ciepłe barwy, które łączą także kolorowe elementy m.in. na ścianach i podłodze z gustownym drewnem mebli. Kafelki podłogowe są niebieskie, podczas gdy podobnych ich wzór, lecz w odcieniu żółci wykorzystano na sporej wyspie, ustawionej na środku pomieszczenia. Dodatkowy zaskakujący element stanowią bladoróżowe, kamienne blaty. Wyjątkowy materiał, z którego powstały jest też widoczny na ścianach kuchni. Całość aranżacji wnętrza dopełniają różnokolorowe dodatki - obecne na półkach książki kuchenne, flakony i kwiaty.

"Wreszcie udało mi się stworzyć kuchnię, która tak doskonale ze mną współgra. Jest intuicyjnie przepełniona moimi doświadczeniami… podróżami i miłością do świata" - wyjaśniła w jednym z postów na Instagramie Lara. Za każdym razem gdy Gessler udostępnia zdjęcia tego pomieszczenia, jej sławni znajomi, jak i fani zachwycają się nim w komentarzach. "Przepiękne wnętrze" - napisała Ewa Chodakowska, "Świetna, kolory top!" - dodała Agnieszka Woźniak-Starak, "Ta kuchnia to kosmos", "Mega połączenia. Uwielbiam drewno i kamień", "Dawno nie widziałam tak pięknej, radosnej kuchni" - pisali też inni internauci.

Lara Gessler kupiła mieszkanie na kredyt. "Przejście przez mękę"

Nowe mieszkanie Gessler oraz jej męża Piotra Szeląga jest zlokalizowane na warszawskim Żoliborzu, przez co jego cena mogła znacznie uszczuplić portfel rodziny. - Jest w mojej ulubionej dzielnicy. W ogóle nie mieliśmy takiego planu, po prostu ono przyszło do nas samo i okazało się być idealnym. Okazało się potem, że dostaliśmy kredyt i kupiliśmy je - opisała w maju 2024 roku Lara w rozmowie z Pudelkiem. - Kredyt to jest zawsze pewne przejście przez mękę, natomiast skorzystaliśmy z porady doradczyni kredytowej, wspaniałej osoby, która nam bardzo pomogła. Udało się, to jest najważniejsze - wyjaśniła dalej szczerze celebrytka.