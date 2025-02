Selena Gomez i Justin Bieber przed laty byli jedną z najbardziej medialnych par. Związali się ze sobą w 2011 roku - oboje byli wówczas nastolatkami. Rozstali się po trzech latach, ale fani cały czas żyli w nadziei, że się zejdą. Tak też się stało. Wrócili do siebie pod koniec 2017 roku, ale ostatecznie ich relacja się skończyła po kilku miesiącach w marcu 2018 roku. Do dzisiaj "Jelena" ma wielu zwolenników, mimo że Bieber poślubił Hailey i doczekali się dziecka. 12 grudnia zeszłego roku Selena ujawniła, że zaręczyła się z obecnym partnerem Bennym Blanco. Para zdecydowała się na wspólną sesję zdjęciową, a jedno z ujęć wzbudziło spore emocje. Internauci dopatrzyli się, że wręcz identyczną fotografię przed laty opublikował Bieber. Czy to przypadek?

Zobacz wideo Justin Bieber skomentował swoje małżeństwo z Hailey Baldwin: "Koniec miłości"

Selena Gomez zszokowała wielu zdjęciem z narzeczonym. Justin Bieber zrobił to już w 2021 roku

Piosenkarka wraz z partnerem stworzyła album, którego premiera zapowiedziana jest na marzec. Z tego powodu postanowili udzielić wywiadu magazynowi "Interview", a także wzięli udział sesji zdjęciowej. Jedna z fotografii wzbudziła spore emocje. Chodzi o ujęcie, na którym Gomez trzyma stopy na twarzy Blanco. Internauci szeroko komentowali niecodzienny kadr. Niedługo później dopatrzyli się jednak podobieństwa do publikacji Justina Biebera. Jak się okazuje wokalista zdecydował się na dodanie bardzo podobnego zdjęcia w kwietniu 2021 roku.

Fani od razu postanowili skomentować sprawę. "Selena stwierdziła: 'Patrzcie, moje stopy są ładniejsze'", "Zainspirowali się Bieberami", "Teraz widzimy, kto tak naprawdę kopiuje", "Teraz fani Seleny będą jej bronić" - czytamy pod postem na Instagramie.

Fani zarzucają, że Hailey Bieber inspiruje się Seleną Gomez

Od dawien dawna wiele osób zarzuca żonie piosenkarza, że kopiuje jego byłą partnerkę. Nie da się ukryć, że w sieci do dzisiaj "Jelena" ma wiernych fanów. Podobno Hailey skopiowała tatuaż Seleny - literkę "G". Ma również kopiować stylizację byłej gwiazdy Disney'a. To jednak nie wszystko. W 2020 roku premierę miał program "Selena plus szefowie kuchni". Gomez gotuje tam u boku szefów kuchni, a także rodziny. Dwa lata później Hailey zaczęła swoje show "What's in my kitchen?". Według wielu intencjonalnie skopiowała pomysł Seleny, a na dodatek wykorzystywała jej powiedzonko "okey-dokey". Niektórzy uważają również, że Bieber kopiuje wypowiedzi Gomez, używając podobnych słów w wywiadach.