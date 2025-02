Kasia i Jacek Sienkiewicz tworzą Kwiat Jabłoni już od siedmiu lat. Rodzeństwo z sukcesami spełnia się w branży muzycznej, z roku na rok docierając do kolejnych słuchaczy i poszerzając grono swoich fanów. Ich albumy osiągały już m.in. statusy platynowych płyt. Choć ich twórczość zakrawa przede wszystkim o alternatywę, pop i folk, rodzeństwo Sienkiewicz nigdy nie zakładało, by odciąć się także od innych gatunków muzyki. W niedawnym wywiadzie Kasia ujawniła więc, co sądzi o disco polo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Sienkiewicz i Wiktor Dyduła na Bestsellerach Empiku 2024

Kasia Sienkiewicz szczerze o disco polo. "Jest taka jedna piosenka..."

18 lutego Kasia Sienkiewicz uczestniczyła w gali Bestsellerów Empiku 2024, podczas której wystąpiła na scenie wraz z Wiktorem Dydułą. Obecność na tak ważnym wydarzeniu wiązała się także z udzieleniem kilku wywiadów. W rozmowie z redakcją Pomponika wokalistka została zapytana m.in. o rosnącą popularność wspominanego disco polo. Jak się okazało, Kasia nie jest fanką tego gatunku, lecz w pełni rozumie jego fanów.

Disco polo też potrafi być piękne. Nie słucham disco polo, ale bardzo je szanuję i doceniam za to, że jest prawdziwe i bardzo szczere. Jest taka jedna piosenka - 'Ona czuje wie mnie piniądz', która porywa mnie zawsze na parkiet

- wyjawiła piosenkarka. Podkreśliła też dalej, że w muzyce są dla niej najważniejsze emocje, na które dane gatunki wpływają. - Jeżeli coś kogoś porusza, uszczęśliwia i jest widownia, która czuje się super na koncercie disco-polo, to jest to fantastyczne - stwierdziła szczerze wokalistka Kwiatu Jabłoni.

Kasia Sienkiewicz opowiedziała o możliwej solowej karierze. "Bardzo potrzebuję też tego"

Podczas Bestsellerów Empiku Sienkiewicz udzieliła też wywiadu redakcji Plotka, w którym wyjawiła plany dotyczące możliwego odejścia z zespołu i solowej kariery. - Kwiat Jabłoni nadal funkcjonuje, ale ja mam wielką nadzieję, żeby wydać coś swojego, brać udział w projektach muzycznych osobno, pierwszy raz zdarzyło mi się to z zespołem T.Love. (...) Bardzo, bardzo potrzebuję też tego, żeby robić swoje rzeczy muzyczne. Z bratem często musimy iść na kompromisy, więc fajnie zrobić coś swojego - ujawniła przed nami piosenkarka.