Katarzyna Cichopek pod koniec 2022 roku ogłosiła, że jej partnerem jest Maciej Kurzajewski. Od tamtej pory oboje chętnie dzielą się w sieci swoim szczęściem. Co nowego u zakochanych? Okazało się, że para wkrótce przeniesie się do nowego domu. Wiadomo, jak go urządzili.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia z Kwiatu Jabłoni o biznesie z bratem. Chce od niego odejść?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzili nowy dom. Elegancka łazienka i dużo bieli

1 grudnia 2024 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielili się informacją, że właśnie zakupili nowy dom pod Warszawą. Rozpoczęli wówczas generalny remont, którego efektami od czasu do czasu dzielili się z fanami. Jak wygląda ich nowe lokum? Willa otoczona jest ogrodem pełnym wysokich drzew, a na terenie znajduje się także garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. Budynek ma prostokątny kształt, a duże okna wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światła. Wnętrza zostały urządzone w obecnie panujących trendach. Są przestronne, w jasnych barwach, głównie bieli, co nadaje im lekkości i elegancji.

Prace remontowe rozpoczęto od łazienki. Para z dumą prezentowała najmniejsze szczegóły, o jakie zadbano. W łazience postawiono na nowoczesny mikrocement zamiast tradycyjnych płytek. Gładkie, białe ściany sprawiają, że przestrzeń wydaje się większa. Głównym elementem jest wolnostojąca wanna, a złote akcenty armatury oraz podświetlane lustra nadają wnętrzu wyjątkowego, eleganckiego charakteru.

Nowy dom Cichopek i KurzajewskiegoOtwórz galerię

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali wyremontowany dom. Kuchnia jak z katalogu

Równocześnie z łazienką zaczęto urządzać kuchnię. I tam zadbano o jasny, elegancki wystrój. Białe szafki ze złotymi uchwytami zestawiono z marmurowymi blatami zgodnie z najnowszymi trendami. Nad kuchnią wisi elegancki okap przypominający kominek, a jego wnętrze wykończono tym samym marmurem, co blaty. Na wykończenie czeka jeszcze salon. Z zamieszczonych przez parę zdjęć można zauważyć, że w środku póki co postawiono na białe sztukaterie i kominek. Wrażenie robią dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do ogrodu. Jak wam się podoba? Dajcie znać w sondzie poniżej.