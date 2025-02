Janusz Tracz, czyli niewątpliwie najpopularniejszy bohater serialu "Plebania", na stałe zapisał się w polskiej popkulturze, a jego kultowe dialogi ciągle są wspominane w dyskusjach internautów. Postać przez kilkanaście lat była grana przez Dariusza Kowalskiego, który pomimo licznych kreacji wciąż jest kojarzony głównie z rolą bezwzględnego biznesmena. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

REKLAMA

Zobacz wideo Rola, która zmieniła Olafa Lubaszenkę: Patrzyłem mu głęboko w oczy

Dariusz Kowalski 25 lat temu został gwiazdą "Plebanii". Mamy nowe zdjęcia

Postać grana przez Kowalskiego, pełna zła i manipulacji, była daleka od ideałów. Jednak w prawdziwym życiu Kowalski wyznaje zupełnie inne wartości niż jego serialowy bohater. Choć Janusz Tracz był symbolem negatywnych cech, aktor prywatnie kieruje się zupełnie innymi zasadami. W serialu postać przez niego grana brzydziła się instytucją Kościoła, zaś w prawdziwym życiu Kowalski deklaruje się jako osoba głęboko wierząca. - Bez wiary życie nie miałoby sensu. Gdybym nie wierzył, to byłoby tak, jakbym jechał rozpędzonym samochodem na ścianę - powiedział swego czasu w rozmowie z Telewizją Republika.

20 stycznia Dariusz Kowalski ponownie był gościem prawicowej TV Republika. Od dnia premiery "Plebanii" minęło już 25 lat i choć aktor przeszedł widoczne zmiany w wyglądzie, nadal bez trudu można w nim rozpoznać serialowego bohatera. Kowalski na kanapie programu porannego pojawił się w okularach korekcyjnych z czarnymi oprawkami, zaś na sobie miał koszulę i spodnie również w czarnym kolorze. Jak myślicie, bardzo się zmienił?

Janusz TraczOtwórz galerię

Dariusz Kowalski jest głęboko wierzący. Pomogło mu to zmierzyć się z życiowymi dramatami

Dariusz Kowalski niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, jednak wiadomo, że od lat jest w związku z Barbarą, z którą ma córkę Weronikę. Aktor nie ukrywa, że wiara jest dla niego istotnym elementem życia, który pomagał mu przezwyciężyć trudne momenty. - Moja żona ma teraz dwie choroby nowotworowe. Pamiętam sytuację, że zanim otrzymaliśmy wyniki, najpierw podziękowaliśmy Bogu za te wyniki, z góry, bo nie wiedzieliśmy, czy po tym, jak już je otrzymamy, będzie nas stać na to, żeby za nie podziękować. I moja żona podziękowała szczególnie za te wyniki, za to, jakie będą. Kiedy okazało się, że ma nowotwór, przyjęła to mniej więcej tak, jakby to, że ją nos swędzi. Wiedziała, że to jest dar od Pana Boga - wyznał Kowalski w 2015 roku, podczas ulicznej ewangelizacji w Częstochowie.