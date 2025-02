Inger Nilsson ponad 55 lat po premierze pierwszego odcinka serialu na podstawie powieści Astrid Lindgren wciąż pozostaje w pamięci widzów jako Pippi Langstrump - rudowłosa, rezolutna dziewczynka o nieco szalonych pomysłach (w Polsce za sprawą tłumaczeń znana jako Pippi Pończoszanka). Aktorka już jako ośmiolatka odnalazła się na planie kultowej produkcji. Co ciekawe, to jej ojciec dowiedział się o castingu i zapytał córkę, czy byłaby zainteresowana. Nilsson długo się nie zastanawiała. Mimo braku innych głośnych angaży w zawodzie, do dziś rolę rudowłosej dziewczynki darzy ogromnym sentymentem.

Inger Nilsson ma 66 lat. Tak dziś wygląda Pippi Langstrump

Inger Nilsson mimo ogromnej popularności, została zaszufladkowana przez branżę jako mała Pippi. "Nie chcieli mnie w żadnym teatrze. Mówili, że dla widzów zawsze będę Pippi i 'położę' każdy spektakl. Nikt nie chciał dostrzec we mnie Inger. Bardzo długo musiałam walczyć o swoją tożsamość" - mówiła gwiazda. W 2017 roku była gościnią w "Pytaniu na śniadanie", gdzie zdradziła, że ma wiele książek o Pippi i to w wielu językach. "Nawet Astrid Lindgren podarowała mi kilka, ale nigdy ich nie przeczytałam - ujawniła. W jednym z wywiadów opowiedziała o kulisach serialu. "Reżyser nie dawał nam scenariusza, rzadko wkuwaliśmy gotowe kwestie. Zazwyczaj opisywał nam jedynie, co się będzie działo w scenie, jakie emocje mają nasi bohaterowie, co się dzieje w ich głowach. Mówiliśmy własnymi słowami" - mówiła w rozmowie z "Ehlion". Dziś Nilsson ma 66 lat, zmieniła uczesanie i pozostaje wierna blond włosom. Angażuje się w działalność charytatywną i pomaganie na rzecz środowiska. Walczy również o prawa dzieci i równość płci.

Nilsson przez lata walczyła z łatką małej Pippi. Tym się zajmuje

Fani Inger Nilsson mogą kojarzyć ją również z takich produkcji, jak: "Panik på kliniken", "Qué pasó con"czy "Der Kommissar und das Meer", jednak żadna z tych ról nie dała jej takiej sławy, jak Pippi Langstrump. W 2022 roku wystąpiła w dwóch produkcjach: "Jägarna" i "Rodzina plus". Pomimo ukończenia szkoły teatralnej, nie udało jej się zrealizować marzeń o występach w teatrze. "Jedyna rola, jaką mi proponują, to pokojówka. A moim marzeniem jest zagrać szekspirowską Julię i Lady Makbet. Ale wiem, że Pippi na to nie pozwoli" - mówiła z goryczą.