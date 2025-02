We wtorek 18 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku. Coroczna impreza jak zwykle przyciągnęła plejadę gwiazd. Sensację zrobiła m.in. kreacja Roksany Węgiel, której nie omieszkał skomentować Ralph Kaminski. Wokalista zdradził przy okazji, jaką ma refleksję po wspomnianym wydarzeniu. Jego słowa zaskakują.

REKLAMA

Zobacz wideo Najka, Ralph Ferre, Queen of the Black - dlaczego zasługują na bana według Izabeli Zabielskiej?

Ralph Kaminski ma dość blasku fleszy? Ten post wiele wyjaśnia. "Coraz bardziej mnie przytłaczają"

Ralph Kaminski nie ukrywa, że dobrze bawił się podczas tegorocznych Bestsellerów Empiku. Tuż po ich finale wyliczył, które występy zrobiły na nim największe wrażenie. Wśród faworytów znalazł się koncert Krzysztofa Zalewskiego i Marii Peszek. 34-latek nie przegapił także kreacji gwiazd, spośród których wybrał te najlepsze. "Sanah wygląda pięknie, te jej retro kreacje są super, pasują do jej delikatnej urody. Roxie - mega hot i odważnie - rośnie nam pięknie jaślanka!" - napisał na Facebooku.

W tym samym poście artysta jednocześnie ostudził emocje panujące po popularnym wydarzeniu. Przyznał, że tego rodzaju imprezy stały się dla niego męczące. "Jak to na bestsellerach wypasione studio, najlepszy bankiet ever, tłum gwiazd, ale z roku na rok czuję, że takie wydarzenia coraz bardziej mnie przytłaczają" - oznajmił na Facebooku. Następnie wyjawił, z czym obecnie kojarzy mu się poczucie komfortu. "Wolę być w domu, chodzić po kawiarniach, gotować, sprzątać, komponować, tworzyć, choć czasem najdzie mnie ochota by się przylansować, założyć ciemny okular i odegrać Ralpha K. choć ostatnio więcej Rafała…" - podsumował.

Roksana Węgiel ubrała się zbyt odważnie? Tak się tłumaczy

Pojawienie się Roksany Węgiel na Bestsellerach Empiku spowodowało niemałe zamieszanie w mediach. 20-latka widząc, jak wielką dyskusję wywołała jej kreacja, postanowiła wytłumaczyć się z odważnej decyzji. - Ona tak frontalnie nie jest w ogóle kontrowersyjna, to jest suknia wieczorowa. Aczkolwiek faktycznie z boku jest odważna. Lubię takie kreacje i uważam, że nie pokazałam za dużo. Spodziewałam się dużego poruszenia, bo zawsze takie stylizacje wywołują emocje - wyznała wokalistka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.