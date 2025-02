Tragiczną informację o śmierci Jeza MTV Polska przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych 16 lutego. "Dotarła do nas tragiczna wiadomość o naszym przyjacielu. Jesteśmy zdruzgotani. Myślami jesteśmy z jego rodziną, bliskimi i fanami. RIP Jeremiasz 'Jez' Szmigiel" - mogliśmy przeczytać. Rzecznik stołecznej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z "Faktem" poinformował o szczegółach sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wspomniała o trudnej sytuacji

Jez z "Warsaw Shore" nie żyje. Prokuratura bada możliwość udziału osób trzecich

"Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia Jeremiasza Szimgiela namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie w dniu 15 lutego 2025 roku w Warszawie, tj. o czyn z art. 151 k.k" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik prokuratury przekazał też, że śledztwo zostało wszczęte 18 lutego, a w tym samym dniu zarządzono również sekcję zwłok zmarłego. Zaznaczył także, że dodatkowe informacje w sprawie nie będą udzielane. "Prokuratura nie będzie udzielać szerszych informacji w zakresie tego postępowania z uwagi na dobro postępowania i interes najbliższych dla pokrzywdzonego" - przekazano.

Ewel0na z "Warsaw Shore" zabrała głos po śmierci Jeza

Po śmierci Jeza głos w mediach społecznościowych zabrała Ewel0na, która również znana jest z "Warsaw Shore". Mocno skrytykowała zachowanie innych influencerek i przekazała, że ona sama nie ma zamiaru komentować tej tragedii. "Obrzydliwe jest chodzenie do mediów i wypowiadanie się na takie tematy przez osoby trzecie, które "dwa razy były na afterze" z kimś, albo nawet nie znały Jeremiasza, a komentują i wypowiadają się publicznie" - zaapelowała. "To właśnie rodzina i najbliżsi są od informowania, co się stało. To od nich powinny wypłynąć jakiekolwiek informacje na ten temat, a nie od żądnych choć chwilowej atencji influencerek, które tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, co miało miejsce" - dodała Ewel0na.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.