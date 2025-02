Joanna Kulig jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej uzdolnionych polskich aktorek. Podbiła ona nie tylko krajową branżę filmową, lecz także i Hollywood. W mediach społecznościowych Kulig możemy zobaczyć posty dotyczące przede wszystkim jej pracy - zapowiedzi filmów i seriali, w których występuje oraz kadry z planów zdjęciowych. Aktorka dba przy tym o swoją prywatność. Z jej niedawnego wpisu możemy jednak wywnioskować, że najprawdopodobniej przebywa obecnie na urlopie.

Joanna Kulig na wczasach z mężem. W sieci pojawiło się zaskakujące zdjęcie

Przypomnijmy, że Kulig tworzy udane małżeństwo już od 2009 roku wraz z reżyserem Maciejem Bochniakiem. Para poznała się niejako w pracy, bo w czasie produkcji filmu "Środa, czwartek rano". - To był przełomowy moment w moim życiu. Na planie poznałam Maćka, który wtedy zajmował się dźwiękiem. Podobno, kiedy mnie zobaczył, pomyślał, że będę jego żoną - wyznała Joanna po latach w książce Łukasza Maciejewskiego pt. "Aktorki. Odkrycia". Wspólnie wychowują urodzonego w 2019 roku syna Jana.

Małżonkom zdarza się pokazywać razem przede wszystkim podczas premier filmowych, lecz okazjonalnie dodają też wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. To właśnie za sprawą udostępnionych na profilach Kulig, jak i Bochniaka InstaStories mogliśmy się dowiedzieć, że aktualnie wypoczywają nad morzem. Mąż aktorki udostępnił serię zdjęć znad wybrzeża oraz dorzucił do tego fotografię żony leżącej na piasku pośrodku dzikiej natury. Joanna opublikowała następnie kadr także na swoim profilu.

Joanna Kulig otworzyła się na temat kryzysu w związku. "Szczęśliwie nie rozpadliśmy się"

Choć parę często łączą obowiązki zawodowe, niekiedy wpływają one także negatywnie na ich relację. Kulig poruszyła z tego powodu temat kryzysu w jej małżeństwie, do którego miało dojść, gdy zaczęła wyjeżdżać do pracy za granicę, a Bochniak działał nad własnymi projektami w kraju. - Nie ukrywam, że nie jest łatwo w tych zawodach nieustannie utrzymywać się w radości. Szczęśliwie nie rozpadliśmy się, wróciłam do domu i pozytywnie wszystko się zakończyło - wyjawiła szczerze aktorka w 2020 roku podczas rozmowy z "Na Żywo".