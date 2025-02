18 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku, na której pojawiły się największe polskie gwiazdy, takie jak m.in. Doda, Joanna Opozda oraz Roxie Węgiel. Gościem wydarzenia był tego wieczoru Damiano David, który tym razem pojawił się na scenie solo. Impreza była okazją do zaprezentowania przez gwiazdy wieczorowych kreacji. Zobaczcie, jakie trzy najlepsze stylizacje wybrał dla nas stylista fryzur i redaktor modowy Michał Musiał. Tego wieczoru pojawiło się dużo błysku, ale także odsłoniętej skóry. Jedną z gwiazd, która zachwyciła, była Roksana Węgiel. Wokalistka postanowiła wyeksponować swoją wysportowaną figurę w przylegającej do ciała czarnej sukni z głębokimi wycięciami.

Zobacz wideo Roxie Węgiel już zawsze będzie... żoną!

Roksana Węgiel zachwyciła na gali Empiku. Wokalistka postawiła na mocno wyciętą kreację

Roksana Węgiel często podkreśla, że bardzo dba o swoją sylwetkę i regularnie bywa na siłowni, do czego przekonała także swojego ukochanego męża. Wokalistka w 2024 roku podzieliła się z fanami niepokojącymi wieściami na temat swojego stanu zdrowia. Jak się okazało, Roxie choruje na cukrzycę typu 1, więc bardzo ważna jest w jej życiu także odpowiednia dieta. Jakiś czas temu wokalistka informowała, że wszystko już u niej w porządku i powoli uczy się żyć z chorobą.

Na gali Empiku pojawiła się rozpromieniona i miała okazję pochwalić się efektami mozolnych treningów, bo wybrała tego wieczoru bardzo wyciętą suknię z cekinów, która eksponowała nogi, biodra i kawałek brzucha wokalistki. Podekscytowana Roxie chętnie pozowała do zdjęć fotografom. Media szybko zaczęły rozpisywać się o kreacji gwiazdy, podkreślając, że suknia była niezwykle kontrowersyjna. Co na to sama zainteresowana? Okazuje się, że ma zupełnie inne zdanie na ten temat.

Ona tak frontalnie nie jest w ogóle kontrowersyjna, to jest suknia wieczorowa. Aczkolwiek faktycznie z boku jest odważna. Lubię takie kreacje i uważam, że nie pokazałam za dużo. Spodziewałam się dużego poruszenia, bo zawsze takie stylizacje wywołują emocje

- powiedziała nieskromnie w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

