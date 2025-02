Tomasz Jakubiak stara się utrzymywać stały kontakt z obserwatorami w mediach społecznościowych. Choć we wrześniu 2024 roku poinformował, że choruje na raka, wciąż stara się czerpać z życia garściami, co na bieżąco pokazuje swoim fanom. Tym razem kucharz udostępnił post, w którym pochwalił się, że wraz z żoną udali się na pierwsze w tym roku zakupy. Internauci prędko zalali sekcję komentarzy pokrzepiającymi wpisami.

Tomasz Jakubiak poszedł na "shopping". "Anastazja jak zawsze mnie ustawiła niczym lalkę"

Najnowszy instagramowy wpis Jakubiaka z 18 lutego zaskoczył wielu z jego obserwatorów, gdyż widzimy na nim kucharza stojącego przed sklepem spożywczym z reklamówką wypełnioną zakupami. "Pierwszy shopping w tym roku!! Nie do końca samodzielny, bo Anastazja jak zawsze mnie ustawiła niczym lalkę, a sama trzyma wózek" - wyjaśnił w opisie pod zdjęciem Tomasz. Jak się okazało, jest to post sponsorowany, a sam Jakubiak wciąż jest ambasadorem sieci sklepów, o których wspomniał. "Każdy czeka, aż wyzdrowieję i mocno wspiera przy chorobie. Dziękuję!" - dopisał dalej kucharz, odwołując się do firm, które kontynuują z nim współpracę.

Fani Jakubiaka jak zwykle zdecydowali podzielić się z nim w komentarzach serdecznymi wpisami. "Jak miło widzieć na twojej buzi uśmiech! Nie poddawaj się Tomaszu", "Wygląda pan coraz lepiej z każdym dniem, trzymam kciuki. Dalej będzie dobrze, tak trzymać, czekamy na pana. Dużo zdrówka i siły panie Tomku", "Jesteście kochani. Taka mała rzecz, a jak cieszy" - możemy przeczytać pod zdjęciem kucharza.

Tomasz Jakubiak obchodził z żoną walentynki. Wybrali się na randkę

Mimo choroby Jakubiak nie przegapił okazji, by wraz z żoną Anastazją spędzić w wyjątkowy sposób święto zakochanych. W walentynki podzielił się na Instagramie wpisem, w którym pokazał, że wybrali się wspólnie do kina. "Dziś postanowiłem zawalczyć walentynkowo i zabrałem Anastazje do kina, a właściwie biorąc pod uwagę, kto pchał wózek, to raczej ona zabrała mnie. Ja musiałem jedynie przyjąć końskie dawki przeciwbólowej tabletki, żeby wytrzymać dwie godziny" - napisał Jakubiak, zamieszczając również zdjęcie z sali kinowej. Para stała na nim przytulona na tle srebrnego ekranu.