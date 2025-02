Jolanta Kwaśniewska przybyła na galę Bestsellerów Empiku 2024 ze względu na nominację książki, w której opisano jej życie. Kulturalne wydarzenie odbywało się we wtorek 18 lutego i zgromadziło rzeszę artystów - poczynając od twórców książek, przez muzyków, aż po producentów filmów i podcastów, po których dzieła w ostatnich miesiącach najchętniej sięgali Polacy. Jak się okazało, była to noc triumfu dla Kwaśniewskiej, która ostatecznie mogła uczestniczyć w odebraniu jednej ze statuetek.

Jolanta Kwaśniewska ze statuetką na Bestsellerach Empiku. Te słowa skierowała do męża

Książka "Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł" autorstwa wspominanej Emilii Padoł zwyciężyła w kategorii literatura faktu. Publikacja skupiła się na życiu zawodowym, jak i prywatnym Kwaśniewskiej przede wszystkim w okresie prezydentury jej męża. "To ona przed trzema dekadami stworzyła w Polsce urząd pierwszej damy i to ona do dzisiaj wygrywa we wszelkich sondażach oceniających działalność żon prezydentów. (...) Jolanta Kwaśniewska zdradza też przepis na małżeńską harmonię, rodzinne szczęście, no i wspaniałą zupę, która zawsze dodaje jej sił" - możemy przeczytać w opisie książki na stronie Empiku.

Z uwagi na fakt, iż dzieło w pełni dotyczyło byłej pierwszej damy po ogłoszeniu jego zwycięstwa - autorka weszła na scenę wraz z Kwaśniewską. - Kochani, przede wszystkim ogromnie chciałam podziękować wydawnictwu WAB, a zwłaszcza Kasi Dziewit Meller, która pojawiła się u mnie w odpowiednim momencie. To był taki moment, kiedy mąż napisał swoją książkę i powiedziałam teraz ja, żeby było tak po równo - wyjawiła żona Aleksandra Kwaśniewskiego, po czym zwróciła się też bezpośredniego do niego.

No i przede wszystkim pozwólcie, że podziękuję mężowi. Bo zaproponował mi przez połowę mojego życia, gigantyczny polityczny rollercoaster. I gdyby nie te niezwykłe 10 lat spędzonych w Pałacu Prezydenckim, nie byłoby połowy opisanych przeze mnie niezwykłych opowieści

- stwierdziła Jolanta Kwaśniewska.

Marcin Prokop porównał obecną pierwszą damę do Jolanty Kwaśniewskiej. "Czekamy na książkę"

Po chwili od wręczenia Emilii Padoł oraz Jolancie Kwaśniewskiej statuetki na wizji pojawił się prowadzący tegorocznej gali, czyli Marcin Prokop. Jak wiemy, podobne wydarzenia często obfitują w opowiadanie różnego rodzaju żartów, jak i anegdot. Prokop zdecydował skorzystać z okazji i gdy była pierwsza dama opuszczała scenę, z przekąsem odniósł się do Agaty Dudy. - Czekamy na książkę obecnej pani prezydentowej. Zobaczymy, czy znajdzie się w literaturze faktu, czy będzie to literatura piękna - powiedział prowadzący, widocznie zaskakując obecnych na gali artystów.