Francesco Rivella był znanym chemikiem z Włoch. Ukończył studia na kierunku chemia żywności na Uniwersytecie w Turynie. Współpracował z firmą Ferrero od 1952 roku. Przyjaźnił się z jej założycielem. Francesco Rivella wprowadził na rynek wiele kultowych słodyczy, które stały się znane na cały świat. Jego największym sukcesem zawodowym było jednak stworzenie czekoladowego kremu Nutella. Co ciekawe, Francesco Rivella opracował nie tylko skład tego produktu, ale także jego nazwę. Teraz media obiegła informacja o śmierci chemika.

Francesco Rivella zmarł 14 lutego 2025 roku w wieku 97 lat. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła światem. "Był bardzo ważną, niezastąpioną postacią naszego klubu i drogim przyjacielem, którego będzie nam brakowało. Cały klub z głębokim wzruszeniem łączy się w żalu z jego bliskimi" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu Rotary w Albie, którego członkiem przez wiele lat był Francesco Rivella. Według doniesień mediów pogrzeb chemika odbył się 17 lutego we Włoszech, gdzie mieszkał po przejściu na emeryturę. Pożegnało go trzech synów, córka i siedmioro wnucząt. Wiadomo także, że Francesco Rivella był wdowcem.

Po upublicznieniu informacji o śmierci twórcy Nutelli w mediach społecznościowych pojawiło się bardzo dużo komentarzy od internautów z całego świata. "Bardzo przykro", "Co za smutna informacja", "Dożył pięknego wieku", "Tak dużo miłości dla ukochanego twórcy Nutelli. To dzięki niemu odbywały się kłótnie o to, kto miał najlepszą kanapkę przy stole w szkole. Odszedł w walentynki, czyli dzień miłości", "Właśnie dowiedziałem się o śmierci Francesco Rivelli, ojca Nutelli, który zmarł w wieku 97 lat. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy i kromką ulubionego chleba z ulubionym smarowidłem", "Niech spoczywa w pokoju", "Wymyślił najlepszy krem. Dziękujemy" - czytamy we wpisach opublikowanych na platformie X.