Sprawa Gabby Petito wstrząsnęła całym światem. Influencerka była poszukiwana od 11 września 2021 roku. Rodzina straciła z nią kontakt, gdy Petito podróżowała kamperem ze swoim chłopakiem Brianem Laundrie'em. Osiem dni później na terenie kempingu w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming odnaleziono jej ciało. Z kolei 20 października po długich poszukiwaniach na terenie parku Myakkahatchee Creek na Florydzie znaleziono szczątki Briana Laundrie'ego. Mężczyzna popełnił samobójstwo. Rzecznik FBI przekazał w komunikacie, że to partner Gabby Petito jest odpowiedzialny za jej śmierć.

Matka Briana Laundrie'ego napisała do niego szokujący list. Rodzina zabrała głos

"Wszystkie logiczne działania w tym śledztwie zostały zakończone. Dochodzenie nie wykazało żadnych innych osób niż Brian Laundrie bezpośrednio zaangażowanych w tragiczną śmierć Gabby Petito" - informował agent specjalny FBI w Denver Michael Schneider w oświadczeniu, które zostało opublikowane w styczniu 2021 roku.

Dwa lata później media obiegła informacja o liście, który matka Briana Laundrie'ego wysłała do syna. Znalazła się w nim informacja, aby mężczyzna "spalił go po przeczytaniu". W treści listu matka Laundrie'ego przekazała, że zawsze będzie go kochać i pomoże mu bez względu na wszystko.

Jeśli jesteś w więzieniu, upiekę ciasto z pilnikiem. Jeśli potrzebujesz pozbyć się ciała, pokażę się z łopatą i workami na śmieci

- można było przeczytać. Treść listu została udostępniona przez prawnika rodziny Gabby Petito. Rodzice influencerki wkroczyli na drogę prawną, twierdząc, że rodzina Briana Laundrie'ego miała od początku znać prawdę o szczegółach jej śmierci.

Sprawa ponownie poruszyła opinię publiczną ze względu na serial "Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito", który trafił na Netflix 17 lutego. W dokumencie głos zabrali bliscy influencerki, którzy nie kryli oburzenia treścią listu. - Uważam, że to obrzydliwe. Kocham moją mamę, ale byłabym bardzo zaniepokojona, gdyby wysłała mi taki list - mówiła przyjaciółka Petito.

Pierwszy raz, gdy zobaczyliśmy list, byliśmy w szoku. Jak mogła coś takiego napisać? To okropne

- dodała macocha influencerki.

Matka Briana Laundrie'ego zabrała głos. "Nie chciałam, żeby..."

Matka Briana Laundrie'go w marcu 2023 roku zeznała w sądzie, że nie miała żadnego związku ze śmiercią Gabby Petito, a list napisała jeszcze przed podróżą influencerki i jej syna. Jak przekazała, był on wyłącznie wyrazem miłości. - Chociaż użyłam słów, które wydają się mieć związek z działaniami Briana i odebraniem przez niego życia Gabby, nigdy nie połączyłabym ze sobą wydarzeń, które miały miejsce kilka miesięcy później - mówiła, cytowana przez "Newsweek". - Nie chciałam, żeby ktokolwiek inny go czytał, ponieważ wiem, że nie jest to rodzaj listu, jaki matka pisze do swojego dorosłego syna (...). Dlatego napisałem na kopercie "spal po przeczytaniu" - dodała.