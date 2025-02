Jan Lubomirski-Lanckoroński pochodzi z rodu książąt Lubomirskich herbu Szreniawa bez krzyża. Na co dzień zajmuje się działalnością charytatywną, a także kulturalną. Wraz z żoną, hrabianką Heleną Mańkowską, zamieszkują w zamku w Lubniewicach. Wnętrzu posiadłości postanowił przyjrzeć się ekspert, Jonatan Kilczewski. W rozmowie z portalem Show News ocenił aranżację.

Jan Lubomirski-Lanckoroński mieszka na zamku. Tak specjalista ocenił wnętrza księcia

Na Instagramie Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego możemy przyglądać się wystawnemu życiu księcia i jego rodziny. Wielokrotnie na zdjęciach pojawia się zamek - a przede wszystkim jego wnętrza. Z tej okazji portal Show News postanowił skontaktować się z ekspertem ds. aranżacji wnętrz. Jonatan Kilczewski zauważył, że zamek to ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego. "Zamek państwa Lubomirskich to niewątpliwie polskie dziedzictwo kulturowe. Nie ma co dywagować o wnętrzach tego budynku, jest to zabytek, o który trzeba dbać, by następne pokolenia mogły oglądać piękną historię sztuki i architektury" - stwierdził.

Specjalista zwrócił uwagę na fakt, że w posiadłości księcia znajduje się dużo nowoczesnych dodatków, które niekoniecznie komponują się z historycznym charakterem zamku w Lubniewicach, który wybudowano pod koniec XVIII roku. "Nie wiem, czy pan Lubomirski faktycznie tam pomieszkuje, czy tylko odbywają się tam oficjalne spotkania. Jednak osobiście zwróciłem uwagę na niektóre dodatki czy meble (jak stosunkowo nowoczesne krzesła i stół z technorattanu), które kompletnie nie pasują do tego wnętrza" - podkreślił Kilczewski. "Trzeba pamiętać, że tego typu obiekty rządzą się innymi prawami i nie powinno się tam wstawiać rzeczy według własnego widzimisię, w szczególności gdy mają dostęp do tego nie tylko właściciele, ale jest to również pokazywane publicznie. W tym wypadku wymaga się zdecydowanie więcej!" - dodał.

Internauci ocenili posiadłość Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego

Książę chętnie dzieli się zdjęciami z wnętrz posiadłości, które jak już wspomnieliśmy, pojawiają się w jego mediach społecznościowych. Posiadłość liczy sobie 100 komnat. Tuż przy niej znajduje się ogromny park i jezioro. Tutaj poznacie szczegóły: Tak mieszka Lubomirski-Lanckoroński. W zamku aż 100 komnat! Pod postami pojawiają się wiele komentarzy. Internauci zachwycają się zamkiem, często komentując jego wystrój. "Pięknie i klimatycznie", "Piękne ujęcia we wnętrzu i urzekające plenery", "Przepiękny zamek", "Jestem pod wrażeniem tego klimatu" - czytamy w komentarzach pod licznymi postami.

