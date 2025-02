Żona Bruce'a Willisa pokazała nietypowe zdjęcie. Opis chwyta za serce

Bruce Willis w 2022 roku zakończył karierę aktorską. Gwiazdor "Szklanej pułapki" zaczął mierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego rodzina poinformowała, że Willis choruje na afazję i demencję zwaną otępieniem czołowo-skroniowym, która jest nieuleczalna. 69-latkiem opiekują się obecnie żona i córki. Wspiera je również była żona Bruce’a - Demi Moore. Ukochane gwiazdora co jakiś czas publikują w sieci zdjęcia, na których widać, jak Willis spędza czas. Tym razem Emma Heming Willis zdobyła się na nieco inną publikację.

Zobacz wideo Najważniejsze role Bruce'a Willisa. Przypominamy najlepsze filmy aktora

Żona Bruce’a Willisa wspomina dawne chwile

Bruce Willis w 1987 roku ożeniła się z Demi Moore, z którą doczekał się trzech córek. Małżonkowie rozwiedli się jednak w 2000 roku i nadal utrzymują przyjacielskie relacje. W 2009 roku aktor stanął na ślubnym kobiercu ponownie. Jego wybranką została Emma Heming Willis. Początkowo parze nie dawano dużych szans na przetrwanie. Wszystko przez dzielącą ich różnicę wieku - aktor jest starszy od żony o 24 lata. Zakochani jednak udowodnili, że metryka nie jest dla nich istotna - doczekali się dwóch i córek pozostają razem do dziś.

46-latka opiekuje się chorym Willisem. W sieci często pisze, jak wygląda życie u boku osoby cierpiącej na demencję - wszystko po to, by uświadamiać społeczeństwo i wspierać inne rodziny, w których także pojawiła się ta choroba. Emma nie zapomina jednak także o beztroskich czasach, jakie spędziła u boku ukochanego. Od czasu do czasu pokazuje, jak niegdyś wyglądała ich relacja. Tak było tym razem. Była modelka na Instagramie opublikowała archiwalne ujęcie, którego bohaterami są ona i Willis. Na pierwszym planie widoczne jest zbliżenie na ich roześmiane twarze. Widać, że oboje są szczęśliwi. Uwagę zwracają nie tylko emanujące z kadru emocje, ale także zamieszczony pod fotografią opis. Ten jest niezwykle emocjonalny. "Ty plus śmiech, to moja ulubiona historia miłosna" - napisała Emma.

Bruce Willis i Emma Heming Willis obchodzili 17. rocznicę ślubu

29 grudnia 2024 roku zakochani obchodzili 17. rocznicę ślubu. Z tej okazji 46-latka również podzieliła się archiwalnym zdjęciem, na którym pozuje z mężem, oraz przejmującym wyznaniem. "Kiedyś rocznice przynosiły ekscytację - teraz, jeśli mam być szczera, kotłują się we mnie różne emocje, pozostawiając ciężar w moim sercu i ucisk w żołądku" - napisała. Po chwili jednak dodała, co robi w momentach, gdy dopada ją kryzys. "Daję sobie 30 min, aby usiąść i zastanowić się: 'Dlaczego on? Dlaczego my?', aby poczuć złość i żal. Potem otrząsam się i wracam do tego, co jest. A to, co jest… to bezwarunkowa miłość. Czuję się błogosławiona, wiedząc o tym i to dzięki niemu. Za każdym razem podejmowałabym takie same decyzje, słuchając swojego serca" - wyznała.