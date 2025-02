Selena Gomez przez wiele lat była w burzliwym związku z Justinem Bieberem. Para rozstawała się i schodziła na oczach całego świata. Kiedy muzyk ułożył już sobie życie z Hailey Bieber, z którą postanowił wziąć ślub, fani nadal liczyli na to, że w końcu zejdzie się ze swoją byłą partnerką i niczym w bajce Disneya wszystko skończy się "happy endem". Dopiero kiedy Gomez ogłosiła, że jest w relacji z producentem muzycznym Bennym Blanco, fani w końcu zaczęli się przekonywać do tego, że być może Bieber i Gomez ułożą sobie życia i będą szczęśliwi w nowych relacjach. Bieber niedawno powitał na świecie syna, więc muzykowi wszystko zaczęło się układać. Za to Selena Gomez niedawno wyjawiła, że zaręczyła się ze swoim partnerem, więc wszystko zmierza ku dobremu. Para właśnie wzięła udział w romantycznej sesji zdjęciowej dla magazynu "Interview". Fotografie wywołały spore zamieszanie.

Selena Gomez w sesji z ukochanym. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół. "Obrzydliwe"

Odkąd Selena Gomez i Benny Blanco potwierdzili publicznie swoją relację, para często publikuje wspólne ujęcia. Chociaż początkowo fani wokalistki nie byli przekonani do wyboru jej partnera, to po czasie zrozumieli, że ich idolka w końcu jest szczęśliwa. Niedawno Gomez wspominała, że zamierza na jakiś czas porzucić muzykę, ale w minione walentynki okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Wraz ze swoim partnerem, który jest jednym z najbardziej cenionych producentów muzycznych, stworzyła album, którego premiera zapowiedziana jest na marzec. Z tej okazji para udzieliła wywiadu magazynowi "Interview" i wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Nie wszystkie ujęcia zostały jednak przyjęte z aprobatą. Internautom nie przypadły do gustu ujęcia, na których wokalistka trzyma stopy na twarzy ukochanego. Część z nich stwierdziła, że to niesmaczne i nie rozumieją sensu takich ujęć. Wygląda na to, że kontekst samego magazynu, który słynie z nieoczywistych ujęć, nie do końca został przez wszystkich wychwycony. "Stopy są obrzydliwe", "To najmniej atrakcyjna część ludzkiego ciała" - czytamy. Wygląda na to, że jednak nie wszyscy byli równie zniesmaczeni. W dobie mediów społecznościowych, gdzie kobiety mają bardzo często do czynienia z fetyszystami stóp, w przypadku sesji Gomez i Blanco wielbiciele tej części kobiecego ciała byli w siódmym niebie. Co sądzicie o tego typu zdjęciach? Przesada czy artyzm?

Selena Gomez zachwyciła na gali BAFTA. Wraz z innymi aktorami marzła na czerwonym dywanie

16 lutego Selena Gomez przybyła na galę BAFTA 2025 i zachwyciła w wydekoltowanej wieczorowej kreacji z kryształków. Dzięki niebanalnemu projektowi sukienki nie można było oderwać od niej wzroku. Tego wieczoru w Londynie pogoda nie dopisała i gwiazdy miały wyjątkowo siermiężne warunki podczas pozowania fotografom na czerwonym dywanie. Wokalistka zjawiskową kreację od Schiaparelli z aksamitnym dekoltem dopełniła zabytkową biżuterią marki Tiffany & Co. Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj: Selena Gomez wystroiła się na BAFTA 2025. Szczęka opada!