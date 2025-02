Beata Kozidrak zniknęła ze sceny w grudniu 2024, podczas gdy jej menedżerowie odwołali wszystkie koncerty artystki do końca marca 2025 roku. Choć początkowo fani nie wiedzieli co dzieje się z ich ulubioną wokalistką, pod koniec stycznia Kozidrak wyjawiła, że zaskoczyła ją pewna choroba i aktualnie jest w trakcie leczenia. Gwiazda usunęła się przy tym niemal w pełni z mediów społecznościowych, w których dotąd była aktywna. W połowie lutego Kozidrak zrobiła wyjątek w tym zakresie dla Justyny Steczkowskiej.

Zobacz wideo Syn Steczkowskiej o dramie mamy z Eurowizją. "Niektóre osoby próbowały się ogrzać w świetle tego"

Beata Kozidrak zwraca się do Justyny Steczkowskiej. Chodzi o Eurowizję

Przypomnijmy, że 14 lutego odbyły się polskie preselekcje do tegorocznej Eurowizji. Jak już wiemy, wygrała je Steczkowska, która w maju wraz z piosenką "Gaja" wystąpi podczas festiwalu w Bazylei. Polacy są przy tym podzieleni wyborem ikonicznej już w naszym kraju artystki. "Tragedia, kicz jakich było wiele na Eurowizji, w dodatku bałagan (...)", "Ten występ nie był najlepszy", "Znowu nie będzie finału" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych TVP. Z drugiej stron pośród wpisów nie brakowało miłych słów dotyczących propozycji Steczkowskiej. "Płaczę, nareszcie się udało!", "Jest szansa na wysokie miejsce na Eurowizji", "MAMY TO!!! Siła kibicowania ma moc, odetchnąłem z ulgą!" - pisali inni komentujący.

To właśnie do tej drugiej grupy możemy zaliczyć Beatę Kozidrak, która zdecydowała skomentować jeden z postów Justyny dotyczący jej zwycięstwa w preselekcjach. "Justynko Gratuluję!!!" - napisała wokalistka, dodając do swojego komentarza serduszko. Na odpowiedź od Steczkowskiej nie musiała długo czekać. "Beatko dziękuję i trzymam kciuki za Ciebie!!!" - odpisała piosenkarka.

Beata Kozidrak niedawno przemówiła do fanów. "To jeszcze chwilę potrwa"

Przypomnijmy, że Kozidrak powróciła po krótkiej przerwie do przestrzeni medialnej 30 stycznia. Opublikowała wtedy na Instagramie nagranie, na którym zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów. - Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla, ale kocham swój zawód - stwierdziła wyraźnie wzruszona wokalistka. - To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją! I zaśpiewać razem z wami: Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz. Kocham was i dziękuję - dodała Kozidrak.