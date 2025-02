Wiktoria Gąsiewska zasłynęła m.in. dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl". Głośno było także o jej związku z aktorem Adamem Zdrójkowskim. Zakochani postanowili się rozstać, a Gąsiewska znalazła szczęście u boku Jaspera Sołtysiewicza. Jej partner również jest aktorem. - Ja z Jasperem poznałam się dobrych osiem, dziewięć lat temu przy reklamie podręczników do szkoły. (...) Już wtedy wiedziałam, że to jest szalony chłopak, który wpada i jest go pełno. Zawsze darzyliśmy się koleżeństwem, a później to się przerodziło w przyjaźń - wspominała w 2023 roku aktorka podczas rozmowy z nami. Zakochani wybrali się ostatnio na wakacje. Nie szczędzili sobie czułości na zamieszczonych kadrach.

Wiktoria Gąsiewska zapozowała z ukochanym. "Zachód słońca z moją ulubioną osobą"

Wiktoria Gąsiewska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Instagramowy profil aktorki obserwuje aż milion osób. To właśnie na tej platformie celebrytka pochwaliła się zdjęciami z wyjazdu do Tajlandii. Wiktoria Gąsiewska opublikowała ujęcia zrobione na łódce oraz plaży. Na niektórych pokazała się w stroju kąpielowym. Trzeba przyznać, że aktorka może pochwalić się doskonałą formą. Na profilu aktorki znalazły się także kadry z partnerem Jasperem Sołtysiewiczem. Zakochani zapozowali wspólnie na tle zachodzącego słońca. "Zachód słońca z moją ulubioną osobą" - przekazała w opisie aktorka. Jak widać, miłość kwitnie! Podobają Wam się wakacyjne kadry Wiktorii Gąsiewskiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony oraz sekcji komentarzy.

Fani zachwyceni zdjęciami Wiktorii Gąsiewskiej. "Jesteście piękni, tło też niczego sobie"

Zdjęcia udostępniane przez Wiktorię Gąsiewską bardzo spodobały się internautom. "Pięknie", "Wow", "Dobrego wypoczynku", "Śliczna jak zawsze", "Jest ogień", "Boska" - czytamy w sekcji komentarzy. Fani aktorki chwalili także jej wspólne kadry z chłopakiem. "Fajna z was para", "Jesteście piękni, tło też niczego sobie", "Widać szczęście", "Słodziaki, dużo szczęścia" - napisali internauci pod postem Wiktorii Gąsiewskiej.