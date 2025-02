Izabella Krzan rezygnuje z pracy. Padły wulgarne słowa

Krzysztof Stanowski w ostatnim czasie wyjątkowo stara się, aby było o nim głośno. Jeszcze przed chwilą najpierw radośnie oznajmił, że wystartuje w nadchodzących wyborach prezydenckich, a w swoim drugim "orędziu" do narodu przekonywał Polaków, że krajem rządzi się przez sondaże. Tym razem twórca Kanału Zero zaprosił Polaków na swój roast, który był zwieńczeniem dwudniowego kongresu Kanału Zero, który odbył się w łódzkiej Atlas Arenie. Chociaż impreza nie cieszyła się zawrotną frekwencją, to podczas finału sporo się działo. Największą uwagę przykuł występ Izabelli Krzan. Prezenterka oznajmiła publicznie swojemu szefowi, że rzuca robotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabella Krzan w kusym topie na koncercie. Odsłoniła brzuch

Izabella Krzan na roaście Stanowskiego poszła na całego. "Pierwszy raz Krzysiu ktoś dojdzie do czegoś przed tobą"

Izabella Krzan przez wiele lat była naczelną gwiazdą TVP. Prezenterka była uwielbiania przez widzów "Pytania na śniadanie", ale wraz z rewolucją na Woronicza, która miała miejsce po wyborach zarówno ona, jak i cała dotychczasowa ekipa musiała pożegnać się z programem, a szeregi stacji TVP zasiliła nowa gwardia. Krzan przez chwilę była w bardzo trudnej sytuacji zawodowej, bo z dnia na dzień straciła źródło dochodu. To właśnie w tym momencie Krzysztof Stanowski zaproponował jej pracę w nowopowstałym Kanale Zero. Wraz z początkiem 2024 roku Krzan zaczęła prowadzić poranne wydania programów u Stanowskiego, za co jest bardzo ceniona przez widzów. Nie mogło zabraknąć jej także na roaście swojego szefa. Podczas swojej części wystąpienia nawiązała do głośnego zwolnienia z TVP, i w okraszonej wulgaryzmami przemowie oznajmiła, że rzuca pracę. Na koniec zostawiła to, co w roaście najlepsze i postanowiła ośmieszyć Stanowskiego.

No i wiecie, jak to jest, trzeba uważać, żeby nie obrazić szefa, bo jak każdy szef, ma poczucie humoru i nie zawaha się, aby go użyć, aby w*****ć was z pracy, a że (...) uczono mnie: "Jak ktoś ma cię wyj****ć, to miej z tego przyjemność". (...) Więc pierwszy raz Krzysiu ktoś dojdzie do czegoś przed tobą

- powiedziała wyraźnie zadowolona Krzan. Jak wystąpienie prezenterki ocenili widzowie? Wygląda na to, że zadanie wykonała na piątkę z plusem. "Iza mega inteligentna babka, kiedyś ją poznałam na pewnym turnieju siatkówki. Waleczny charakter i charyzma", "Iza zrobiła to po mistrzowsku. Super babka", "Iza zrobiła to po mistrzowsku. super babka", "Nie znałam jej z tej strony" - czytamy w komentarzach.

Izabella KrzanOtwórz galerię

Izabella Krzan odchodzi z Kanału Zero? Roast rządzi się swoimi prawami

Biorąc pod uwagę kontekst całego wystąpienia, nikt nie podejrzewa, że deklarację o odejściu Izabelli Krzan należy traktować poważnie. Jeśli ktoś ma jednak jakiekolwiek wątpliwości i obawia się, że straci ulubioną prowadzącą, to wystarczy spojrzeć na profil prezenterki w mediach społecznościowych, gdzie w sekcji "bio" nadal widać, że pracuje dla Kanału Zero.